La Spezia: ok a accordo programma per interventi bonifica area ex Ip

Questa mattina la Giunta comunale della Spezia ha deliberato l'approvazione dell'accordo di programma tra il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Liguria, il Comune della Spezia e il Comune di Santo Stefano Magra, per l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di diversi siti ricadenti nel territorio regionale, in particolare dei 15mila metri quadrati di area di competenza comunale dell' ex-raffineria IP.

Un passaggio fondamentale per poter utilizzare i 6 milioni e 471mila euro del Pnrr e dare mandato agli uffici di procedere con l'esecuzione degli interventi individuati nel cronoprogramma dell'accordo secondo le tempistiche indicate. "L'approvazione di questo importante accordo - ha detto il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - ci permette di iniziare a utilizzare gli oltre 6 milioni e 471mila euro assegnati dal Mise per la bonifica dei 15mila metri quadrati di nostra competenza dell'area ex IP, dopo lo storico risultato ottenuto con l'assegnazione di questi fondi a metà giugno scorso. In sinergia con la Regione Liguria, stiamo lavorando per un concreto recupero dell'area, dopo anni di immobilismo delle precedenti amministrazioni di centrosinistra. Oggi facciamo un altro passo avanti verso l'avvio dei lavori, grazie a un'intesa tra comuni, Ministero e Regione, che ci consentirà di individuare i soggetti attuatori e completare il lavoro parzialmente svolto dalla precedente società, che non ha più potuto proseguire - ha concluso Peracchini -. Dopo tanti anni, un'area strategica per il nostro territorio vedrà nuove prospettive di sviluppo: l'obiettivo è rendere nuovamente produttiva l'Area Ex IP, permettendo a realtà interessate del territorio di acquisirla e investire, così da creare posti di lavoro, inoltre saremo parte attiva per far realizzare la bonifica anche nei confronti dei proprietari delle zone private dell'Area".