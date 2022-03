La Spezia - Marzaglia, al via il nuovo "Fast Corridor" ferroviario

di Edoardo Cozza

Permette di trasferire immediatamente i container in arrivo nel nodo portuale di Spezia all'hub di destinazione dove possono essere completate le operazioni

Avviato il nuovo 'Fast Corridor' per l'operatore intermodale Medlog tra il porto di La Spezia e il terminal di Terminali Italia - società controllata di Rete Ferroviaria Italiana - a Marzaglia nel Modenese. Il corridoio ferroviario logistico permette di trasferire immediatamente i container in arrivo nel nodo portuale di Spezia all'hub di destinazione dove possono essere completate le operazioni di importazione.

"Il 'Fast Corridor' - osserva in una nota Federico Pittaluga, amministratore delegato di Medlog - rappresenta una formula doganale che ben si sposa con i processi verticali di integrazione modale. Grazie a questa modalità vengono abbattuti i tempi di sosta portuale, con i relativi costi, ed efficientate le tempistiche di consegna della merce".

"La partenza di questo corridoio logistico - puntualizza Giuseppe Acquaro, amministratore delegato di Terminali Italia - contribuisce a rendere più sostenibile il mercato dell'intermodalità ferroviaria anche per il trasporto marittimo che fino ad oggi ha utilizzato prevalentemente la gomma per movimentare le merci dal porto di La Spezia. Il nostro obiettivo conclude - è estendere i 'Fast Corridor' ferroviari anche ad altri terminal della nostra rete e verso altri porti, in modo da favorire lo spostamento modale strada-ferrovia sulle medie-lunghe percorrenze, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale".