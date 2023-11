La Spezia, incidente mortale sul lavoro: operaio di 55 anni schiacciato da un pistone

Tragedia alla Spezia, dove nel pomeriggio un operaio di 55 anni è morto mentre stava lavorando a un pistone al museo ferroviario di Migliarina, all'interno di un capannone. Insieme all'uomo era presente un collega, in forte stato di schock.

La dinamica è ancora da accertare ma sembrerebbe che il pistone sia crollato schiacciando l'operaio

Sul posto l'immediato intervento della Polizia di Stato, della Polfer e della Croce Gialla della Spezia, con l'automedica del 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo, per il 55enne non c'era più nulla da fare L’operaio rimasto ucciso lavorava per una ditta esterna e Trenitalia.

La Polfer proseguirà con tutti gli approfondimenti a livello giudiziario e il nucleo Psal di Asl 5 per la dinamica

Sul fatto si è espresso in una nota Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria: "Un'altra croce, oggi, sui luoghi di lavoro della Liguria, dove il numero delle persone che hanno perso la vita nel 2023 è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno. Un cinquantenne è stato schiacciato da un grosso pistone in un capannone della Fondazione delle Ferrovie dello Stato a Migliarina, alla Spezia. È il 18º morto sul lavoro dall'inizio dell'anno nella nostra regione. Quasi contemporaneamente, a Genova, un operaio veniva schiacciato da un new jersey a Ponte Parodi e finiva al pronto soccorso in codice rosso, in gravi condizioni. La mancanza di sicurezza è nei fatti, nei numeri. Al di là della dinamica di entrambi gli incidenti che dovrò essere accertata dalla magistratura, è del tutto evidente che non si fa abbastanza per garantire la vita e la salute dei lavoratori nonostante i nostri ripetuti appelli a garantire più controlli e più personale in grado di eseguirli. Invece rimaniamo inascoltati e dobbiamo aggiungere un'altra vita spezzata alla lunga lista di lutti.”