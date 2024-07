La Spezia: Goran Bregovic apre il festival jazz 2024, poi Irene Grandi, Randy Brecker, Dado Moroni, Fresu & Caine e... Russell Crowe

Dopo il grande successo della scorsa edizione, da mercoledì 24 luglio a martedì 30 luglio si terrà a La Spezia in Piazza Europa la 56ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia, con la direzione artistica di Lorenzo Cimino, la più importante rassegna jazz della Liguria nonché il più antico festival musicale italiano dedicato al genere.

A inaugurare questa edizione, mercoledì 24 luglio, sarà il concerto di Goran Bregovic (nella foto). Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band.

Giovedì 25 luglio sarà il turno della Mike Stern Randy Brecker Band. Una nuova avventura per Stern, che presenta un inedito quartetto a nome suo e del grande trombettista Randy Breker. Mike è uno dei chitarristi elettrici più stimati della sua generazione e Randy ha contribuito a plasmare il suono del jazz e R & B per quattro decenni.

Sabato 27 luglio è attesa Irene Grandi con il suo concerto “Io in Blues”. Un evento emozionante e coinvolgente, composto da canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni Sessanta fino agli anni Novanta, senza dimenticare i grandi successi di Irene da riscoprire in un arrangiamento rock-blues.

Domenica 28 luglio Dado Moroni, Eddie Gomez e Joe La Barbera porteranno sul palco lo spettacolo “Kind of Bill” – Omaggio a Bill Evans. Bill Evans, scomparso 44 anni fa, continua a vivere con la sua musica sia per chi suona jazz sia per chi lo ascolta. Non esiste pianista moderno che non faccia riferimento alla sua eredità musicale, soprattutto quando si tratta di suonare in trio.

Lunedì 29 luglio Paolo Fresu e Uri Caine inaugureranno la serata di esibendosi in duo. frutto della storia del fortunatissimo incontro tra due grandi personalità del jazz moderno. Insieme affrontano il gioco con sorprendente semplicità, riuscendo perfettamente a trasmettere il sentimento che guida questa musica.

Martedì 30 luglio il gran finale del Festival con Russell Crowe live insieme ai The Gentlemen Barbers e Lorraine O'Reill. Con questa configurazione, Russell Crowe porterà in Piazza Europa il suo tour “Indoor Garden Party”. L’attore neozelandese, premio Oscar nel 2001 come Miglior Attore Protagonista per “Il gladiatore”, ha partecipato come ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2023 nella veste di musicista e cantante.