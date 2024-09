La Spezia, festa regionale di Fratelli d'Italia a Beverino 6-8 settembre: presenti Donzelli, La Russa, Rixi e Cavo

Si tiene da venerdì 6 a domenica 8 settembre la festa regionale ligure di Fratelli d'Italia. La sede scelta è, come l'anno scorso, Beverino in provincia della Spezia, nel cuore della Val di Vara. "E' una delle poche feste che si svolge in un piccolo centro, cosa che di per sé lancia un preciso messaggio di valorizzazione del territorio - spiega la deputata Maria Grazia Frijia -. Potevamo scegliere la Spezia o Sarzana, invece abbiamo preferito un comune dell'entroterra, territorio su cui vogliamo accendere un riflettore". Il 6 settembre attesi gli assessori del partito nella giunta Piana per un panel dal titolo "Una buona Regione non torna indietro". In serata un focus sull'attività del parlamento con i capigruppo a Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan. Sabato 7 settembre presenti due papabili per la candidatura a presidente della Regione Liguria alla tornata di ottobre, Edoardo Rixi e Ilaria Cavo, e il coordinatore del partito Giovanni Donzelli. Domenica 8 settembre il presidente del Senato La Russa, la ministra Santanché e l'eurodeputato Fidanza. "Il programma alterna temi liguri a ospiti nazionali - sintetizza Frijia -. A livello spezzino siamo stati la seconda federazione regionale dopo Imperia come iscritti. Avvertiamo ogni giorno l'interesse dei cittadini, che parte ovviamente dalla figura di Giorgia Meloni e arriva a incrociare la nostra attività sul territorio".