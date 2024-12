La Spezia, ferrovie: stazione Migliarina polo dedicato per i turisti delle Cinque Terre

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, ha fatto visita alla Spezia, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria di Migliarina, oggetto di un ambizioso progetto di riqualificazione.

Il piano di interventi per la stazione di Migliarina è frutto di una stretta collaborazione tra Regione Liguria, il Comune della Spezia e RFI – Rete Ferroviaria Italiana. Il progetto, che prevede un investimento di circa 15 milioni di euro, mira a potenziare i servizi ferroviari e a migliorare l'offerta turistica per le Cinque Terre. Tra le principali novità, è previsto l’ampliamento con un nuovo binario tronco, oltre ad altri lavori di restyling che trasformeranno Migliarina in un hub strategico per i collegamenti con le Cinque Terre.

"Un intervento che guarda al futuro, ma anche al presente di un territorio che ha bisogno di infrastrutture mirate, in grado di rispondere alle esigenze della comunità e di gestire i flussi turistici in modo sostenibile", ha commentato il presidente Bucci. "I turisti diretti alle Cinque Terre rappresentano una risorsa straordinaria dal punto di vista economico, ma è fondamentale una gestione ponderata, che garantisca la compatibilità con il territorio."

Successivamente al sopralluogo alla stazione di Spezia Migliarina, Bucci, Giampedrone e il presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, hanno incontrato i sindaci del territorio per un confronto sui principali temi legati allo sviluppo dell'area.

"I sindaci hanno sollevato numerosi temi, e sono felice che ci siano molte questioni da affrontare. È fondamentale per me, come presidente della Regione, confrontarmi con loro, che sono i veri rappresentanti del territorio", ha dichiarato Bucci. "Abbiamo discusso di temi cruciali come la fibra e le connessioni, la manutenzione delle strade, le nuove infrastrutture e il sostegno ai piccoli borghi e Comuni. Si tratta di questioni che conosciamo bene e a cui daremo soluzioni concrete, mantenendo sempre un dialogo diretto con tutti."

Tra i temi discussi, uno dei più rilevanti è stato quello della sanità. Bucci ha sottolineato l’importanza di snellire il flusso verso i pronto soccorso e di ridurre le liste d'attesa, un obiettivo che la Regione intende perseguire nel 2025. "Il nostro sistema sanitario è solido per quanto riguarda l’urgenza, ma dobbiamo migliorare l'accesso per le prestazioni non urgenti", ha spiegato il presidente. "Lavoreremo per ottimizzare questo processo".

Infine, Bucci ha parlato di alcuni progetti significativi che riguardano lo sviluppo economico della Spezia, come quelli legati all’Arsenale, al nuovo Waterfront, alle nuove strutture portuali e all’area Enel. "Questi progetti, insieme ad altri sviluppi nel settore portuale, genereranno importanti ricadute economiche e occupazionali per il territorio", ha concluso Bucci.

Con questo sopralluogo e gli incontri avuti, la Regione Liguria conferma l'impegno a potenziare le infrastrutture e a promuovere lo sviluppo sostenibile, rispondendo alle esigenze di residenti e turisti e creando nuove opportunità per il territorio.

