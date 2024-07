La Spezia, Felettino, Natale(Pd): "Ennesima data di inizio lavori incerta e l'ospedale ancora non c'è"

L’elenco delle date di inizio lavori e di prime pietre posate dalla Giunta per l’ospedale Felettino si arricchisce di un’altra puntata: inizio lavori a settembre 2024 e fine lavori dicembre 2026. L’ennesimo annuncio tutto da verificare, visto che dal 2023 assistiamo a un balletto di date di inizio e fine lavori che non vedono la luce. Abbiamo chiesto di rivedere l’allineamento finanziario del partenariato ma ci è stato risposto che l’aumento c’è stato ma non avrebbe avuto ripercussioni, ma mancano i riscontri concreti. Oggi ci viene detto che a Ferragosto sarà depositato il progetto esecutivo con avvio lavori il primo settembre e fine a dicembre 2026. Non so se ci sarà tempo per altre interrogazioni, perché forse la fine della legislatura arriverà prima di settembre, ma se per allora il consiglio sarà ancora operativo, vigileremo sia sulla partenza dei lavori che sugli ulteriori oneri a carico dei cittadini. Non è più tempo di annunci, servono al più presto azioni e chiarezza”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sul Felettino.