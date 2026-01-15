La Spezia, droni nei pressi del polo militare: incontro in Prefettura

Nei giorni scorsi, in Prefettura alla Spezia si è svolta una riunione a cui hanno partecipato forze dell’ordine e rappresentanti della marina militare, per valutare alcune segnalazioni di droni nelle immediate vicinanze dei siti militari del golfo di La Spezia, come riporta Il Secolo XIX.





Nella zona si trovano numerose strutture strategiche: l’arsenale della marina militare, la base dell’aeronautica, lo stabilimento di Fincantieri specializzato in navi da guerra, la sede delle forze speciali al Varignano, il centro di ricerca della Nato e, poco più all’interno, lo stabilimento di Leonardo.





Secondo fonti investigative, viste le tensioni internazionali, alcune verifiche sono considerate doverose, senza però creare allarme. Non è detto che si tratti di operazioni di spionaggio: è più probabile che si tratti di un episodio di negligenza, considerando l’ampio uso civile dei droni.





Gli accertamenti in corso sono coperti da segreto, ma rappresentano un passaggio cruciale per avere un quadro più chiaro della situazione. La Spezia, polo militare unico in Italia, resta comunque un sito di potenziale interesse strategico.

