La Spezia, conclusi i lavori di manutenzione lungo la SP 19 in località Baccano di Arcola

Sono terminati, con la realizzazione delle opere accessorie, i lavori di manutenzione straordinaria, realizzati dalla Provincia della Spezia, lungo la SP 19 in località Baccano di Arcola. Oggi la strada è completamente fruibile anche dopo la realizzazione di tutte le opere previste dal programma dell’intervento.

Le attività tecniche della Provincia hanno riguardato un importante cedimento di valle, risolto attraverso un intervento lungo un tratto di 32 metri su cui è stata, poi, installata una barriera stradale certificata.

“Si tratta di uno dei molti interventi che la Provincia sta portando avanti un po’ in tutto il territorio per garantire la messa in sicurezza delle strade - spiega il Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini - in questo caso i nostri tecnici hanno lavorato in un’area di un borgo storico e questo ha richiesto particolari accorgimenti, come di installare una nuova tipologia di barriera che garantisce protezione anche per i pedoni e che si inserisce nel contesto paesaggistico”.

Le opere principali hanno riguardato un’infrastruttura muraria che sorre l’intera carreggiata stradale, con un investimento complessivo di circa 103.449,52 euro. A cui è seguito un secondo intervento per le opere accessorie, ovvero il definitivo montaggio del guard rail e il ripristino di parte del piano stradale.

Nello specifico è stato anche realizzato un cordolo su pali per consolidare e mettere in sicurezza la strada, successivamente è stata completamente demolita la precedente opera muraria che, poi, è stata ricostruita in calcestruzzo e rivestita in pietra.