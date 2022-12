La Spezia, benemerenza civica a Gianluigi Aponte: "Msc sposata con la città"

"Prima con la Spezia eravamo fidanzati, ora siamo sposati". Lo ha detto Claudio Bozzo, direttore operativo di MSC ritirando questa mattina la benemerenza civica che la città ha dedicato a Gianluigi Aponte, fondatore del gigante dello shipping. Tra le motivazioni le "migliaia di posti di lavoro" creati e l'impegno a far crescere tutto il sistema della portualità italiana. "Voi pensate all'Aponte imprenditore, ma è eccezionale come uomo - ha detto Bozzo ricevendo la targa dal sindaco Peracchini -. Quando ero ancora negli Stati Uniti per conto di MSC mi disse, in piena recessione: 'Faccia quello che vuole, ma non licenzi mai nessuno'. Ha sempre investito sulle persone. Nei prossimi mesi ci saranno licenziamenti nel settore, non da noi. Crede in questa città".

Altro riconoscimento nel campo industriale a Roberto Guido Sgherri, fondatore dell'Istituto tecnico per l'Alta Tecnologia che si occupa di formazione terziaria universitaria e post diploma. "Dieci anni fa abbiamo saputo guardare lontano arrivando alla meccatronica, che oggi è un tema centrale", ha detto Sgherri.

Per il suo impegno nel sociale riconoscimento anche a Gino Ragnetti che, dopo una lunga carriera da cronista per La Nazione, si è distinto nell'aiuto alle persone disabili e al sostegno alle loro famiglie, con particolare attenzione ai progetti del "Dopo di Noi". "Mi piacerebbe il tema fosse al centro del dibattito politico, ci sono ancora molti muri da abbattere - ha detto -. Alla Spezia ci sono più di mille disabili gravi e dobbiamo pensare a quando non avranno più una famiglia che possa prendersi cura di loro".