La Spezia, autostrade: A12, diventerà permanente il casello di Ceparana. Rixi: "Decisione fortemente richiesta dal territorio"

Via libera in Conferenza di Servizi presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'intervento di trasformazione da provvisorio a permanente delle rampe di accesso all'autostrada A12 in località Ceparana. L'istanza era stata presentata nel gennaio scorso da parte dell'allora concessionario Salt (cui è subentrata dal 5 giugno Concessioni del Tirreno) per l'avvio del procedimento relativo al potenziamento del casello, aperto al traffico nel luglio del 2021 a seguito del crollo del ponte di Albiano, sul fiume Magra. L'intervento prevede la trasformazione in opere definitive degli interventi autorizzati in somma urgenza per ripristinare il collegamento che era stato interrotto.

Commenta il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi: “Una decisione fortemente richiesta dal territorio. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo che prevede inoltre l'aggiunta, al telepedaggio, di alcune modalità di esazione automatica tra cui contanti, carte di debito e carte di credito. Ora è tempo di affrontare nuove sfide con rinnovato entusiasmo e determinazione”.

"Si tratta di un risultato importante, per il quale ci siamo battuti sin da subito: le rampe sulla A12 infatti erano state realizzate a seguito del crollo del Ponte di Albiano e come Lega abbiamo lavorato affinché potessero essere trasformate da provvisorie a definitive. Desidero ringraziare il Ministro Matteo Salvini, il Vice Ministro Edoardo Rixi e tutti coloro i quali si sono impegnati affinché si potesse raggiungere questo straordinario traguardo con l’aggiunta della possibilità di pagare il pedaggio con diverse modalità, come carte di credito, di debito o in contanti, oltre al telepedaggio”. Così Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega.

"Si tratta di un risultato straordinario, che non solo rende definitiva quella struttura, realizzata in via provvisoria a seguito del crollo del ponte di Albiano, ma ne prevede anche un ulteriore potenziamento, con l'aggiunta di ulteriori modalità di esazione di tipo automatico, quindi utilizzabile dagli utenti con contanti, carte di debito o credito e non più solo con il telepedaggio - ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - Si tratta di un traguardo che quel territorio attende da cinquant'anni, frutto sia dell'impegno politico di Regione, che nel 2021 chiese con forza di realizzare quel casello sulla A12 e non sulla A15, sia della piena collaborazione con tutti i soggetti interessati, in primis il ministero e con il concessionario autostradale".

"La realizzazione delle rampe di accesso all'autostrada ha rappresentato per l'intera piana di Ceparana una boccata d'ossigeno per un tessuto economico e sociale che era ormai al collasso a causa della cronica mancanza di collegamenti stradali - ha detto il sindaco di Bolano Paolo Adorni - Sarebbe davvero un delitto oggi non rendere definitiva una infrastruttura vitale per un comprensorio di oltre trentamila abitanti e quattromila imprese commerciali, artigianali e produttive. L'amministrazione comunale di Bolano ringrazia quanti hanno consentito la realizzazione dell'opera, in primo luogo la Regione Liguria che prima e più di qualsiasi altro si è prodigata per vedere realizzata l'opera e auspica che, oltre a mantenere le rampe, queste possano essere ulteriormente potenziate".