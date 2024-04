La Spezia: al via lavori sul ponte SP8 di Borseda

Con l’aggiudicazione dell’appalto inizia la fase operativa delle opere per la messa in sicurezza della spalla sinistra del ponte lungo la SP8 in località Borseda, nel comune di Calice al Cornoviglio, coinvolta da movimento franoso che interessa la strada per un tratto di oltre 80 metri e crea problematiche alla struttura del ponte stesso. Intervento, a cura del Settore tecnico della Provincia della Spezia che è titolare della strada e del ponte, si è ritenuto necessario e urgente proprio a seguito del movimento franoso che ha investito un’ampia porzione di territorio del comune creando una rotazione nella spalla sinistra del ponte. Tale problematica ha implicato la chiusura della strada al traffico. Il ponte era stato realizzato con erogazioni liberali dopo la terribile alluvione del 2011 che aveva colpito la provincia della Spezia. Ad oggi il ponte è chiuso per motivi di sicurezza e resterà tale sino a fine lavori.

“Con questo progetto come Provincia andiamo a garantire un’opera molto importante per la fruibilità della rete stradale dell’entroterra spezzino ed in particolare per una zona, come quel del comune di Calice al Cornoviglio, già gravata da situazioni emergenziali per le quali stiamo portando avanti specifici interventi - spiega il Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini - questo lavoro interesserà sia il ponte sia l’area circostante in cui verranno realizzate opere di consolidamento strutturale. Si prevede di dover operare per un periodo di dodici mesi, proprio per questo i nostri tecnici stanno studiando un programma, che sarà concordato con il Comune, per limitare al minimo i disagi ai cittadini durante lo sviluppo delle attività di cantiere. Nelle prossime settimane verrà poi definito il cronoprogramma delle opere”.

Nello specifico l’intervento prevede, al fine di isolare la spalla del ponte dal movimento franoso in atto, di eseguire contestualmente due strutture e quindi due opere preventive distinte. La prima riguarda una paratia di pali e tiranti attivi a valle della strada per un tratto di circa 26 metri dalla spalla del ponte, in modo da bloccare il movimento franoso verso valle e contestualmente stabilizzare tale tratto di strada. La seconda riguarda una paratia trasversale alla strada, con pali e tiranti attivi disposti in questo caso su due file, di lunghezza di circa 12 metri rigidamente connessa alla spalla e alla paratia di valle mediante un reticolo di travi in cemento armato esteso sino ad un’ulteriore paratia di monte anch’essa in pali e tiranti attivi di sviluppo pari a circa 8,5 metri. Ultimate le opere di messa in sicurezza della cosiddetta “spalla” si procederà con l’intervento principale, ovvero quello che riguarderà il ponte vero e proprio. In questo caso è prevista la disconnessione di entrambe le strutture dall’impalcato, oggi unite ad esso, e alla sostituzione degli apparecchi di appoggio con il ripristino dei baggioli ammalorati. Il ponte, in questa fase, verrà sollevato al fine di poter attuare gli interventi specifici sul sostegni.

“L’aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza del ponte di Borseda è un passaggio fondamentale che ci avvicina alla realizzazione di un impegno che ci eravamo presi nei confronti del territorio – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - La messa in sicurezza delle strade secondarie e il miglioramento della rete infrastrutturale, soprattutto delle aree interne, sono una priorità per la Regione. Questo progetto, portato avanti grazie ad una fruttuosa collaborazione con la Provincia della Spezia, sarà fondamentale per dare ai cittadini una viabilità definitiva e più efficiente dopo i gravi disagi che hanno dovuto affrontare in questi anni".

“La messa in sicurezza del ponte di Borseda è una priorità per il nostro territorio e grazie al coordinamento tra Provincia e Regione oggi inizia la fase operativa del percorso per realizzare le necessarie opere - dice Mario Scampelli Sindaco di Calice al Cornoviglio - Il nostro comune in questi mesi è stato segnato da emergenze, oggi la notizia dei lavori che inizieranno a breve su quel ponte ci rassicura”.