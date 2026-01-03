Attualità

"La Genova che vorrei": cosa va e cosa non va nell'analisi di Paolo Zerbini

di Paolo Zerbini

Dalla sicurezza stradale alle criticità di ordine pubblico

Banca Occhi Lions

Il nostro volto storico Paolo Zerbini traccia un quadro chiaro e articolato della città, evidenziando sia i punti di forza sia le criticità che ne influenzano la vita quotidiana. Dall’analisi emergono le eccellenze di Genova, come il patrimonio culturale e le opportunità di sviluppo urbano, ma anche le sfide ancora aperte, tra infrastrutture da migliorare e servizi che necessitano di maggiore attenzione. Secondo Zerbini, comprendere cosa funziona e cosa invece richiede interventi concreti è fondamentale per costruire “la Genova che vorrei”, una città più vivibile, efficiente e sostenibile per cittadini e visitatori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: