"La Genova che vorrei": cosa va e cosa non va nell'analisi di Paolo Zerbini
di Paolo Zerbini
Dalla sicurezza stradale alle criticità di ordine pubblico
Il nostro volto storico Paolo Zerbini traccia un quadro chiaro e articolato della città, evidenziando sia i punti di forza sia le criticità che ne influenzano la vita quotidiana. Dall’analisi emergono le eccellenze di Genova, come il patrimonio culturale e le opportunità di sviluppo urbano, ma anche le sfide ancora aperte, tra infrastrutture da migliorare e servizi che necessitano di maggiore attenzione. Secondo Zerbini, comprendere cosa funziona e cosa invece richiede interventi concreti è fondamentale per costruire “la Genova che vorrei”, una città più vivibile, efficiente e sostenibile per cittadini e visitatori.
