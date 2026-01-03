"La Genova che vorrei": cosa va e cosa non va nell'analisi di Paolo Zerbini

Il nostro volto storico Paolo Zerbini traccia un quadro chiaro e articolato della città, evidenziando sia i punti di forza sia le criticità che ne influenzano la vita quotidiana. Dall’analisi emergono le eccellenze di Genova, come il patrimonio culturale e le opportunità di sviluppo urbano, ma anche le sfide ancora aperte, tra infrastrutture da migliorare e servizi che necessitano di maggiore attenzione. Secondo Zerbini, comprendere cosa funziona e cosa invece richiede interventi concreti è fondamentale per costruire “la Genova che vorrei”, una città più vivibile, efficiente e sostenibile per cittadini e visitatori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.