La Sardenaira è indigesta alla Balivo, pioggia di polemiche per le sue parole: "Venga ad assaggiarla"

Le recenti affermazioni della conduttrice Rai Caterina Balivo sulla Sardenaira, definita “una pizza con un macello di aglio” durante una puntata del programma La Volta Buona, hanno scatenato polemiche e reazioni indignate in Liguria. L’antica ricetta tipica di Sanremo, simbolo della tradizione gastronomica regionale, è stata difesa da rappresentanti politici, associazioni e produttori locali, che hanno invitato la conduttrice a rivalutarne la bontà.

Critiche e reazioni– Durante la trasmissione del 19 dicembre, la Balivo ha mostrato di non conoscere il piatto, descrivendolo in termini che molti hanno ritenuto sminuenti. La polemica si è ulteriormente amplificata quando è emerso che la conduttrice aveva già presentato e cucinato la Sardenaira in una puntata del programma Detto Fatto nel 2018, proprio durante un evento a Sanremo. “Un commento superficiale che non rende giustizia a un prodotto amato non solo in Liguria, ma anche oltre i confini regionali”, ha dichiarato Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo.

Inviti ufficiali– La Regione Liguria non ha tardato a reagire, proponendo alla Balivo di tornare a Sanremo per riscoprire la sardenaira. Alessandro Piana, vicepresidente regionale con delega alla promozione dei prodotti locali, ha invitato la conduttrice ad assaggiare anche lo storico aglio di Vessalico. “Sono certo che, una volta provata, sarà felice di farsi ambasciatrice di questa eccellenza ligure”, ha commentato Piana. L’auspicio è che il Festival di Sanremo 2025 possa rappresentare un’occasione per valorizzare il legame tra tradizione gastronomica e cultura locale.

Un simbolo della Liguria– La Sardenaira, nata nel Cinquecento, è molto più di una semplice focaccia: rappresenta un legame profondo con il territorio e il lavoro dei panificatori locali. Ogni anno il prodotto viene celebrato nei palinsesti Rai, contribuendo alla sua diffusione oltre i confini regionali. Per questo, i commenti della Balivo hanno generato reazioni accese, con panificatori e associazioni che si sono sentiti poco rappresentati dal servizio pubblico.

Turismo e identità– La polemica offre però uno spunto per promuovere la Liguria e i suoi prodotti tipici. “Il servizio pubblico dovrebbe valorizzare le tipicità locali, che sono parte integrante del nostro patrimonio culturale e turistico”, ha sottolineato Lombardi. Eventi come il Festival di Sanremo possono diventare occasioni uniche per far conoscere queste tradizioni a un pubblico più ampio, trasformando episodi controversi in opportunità di promozione.

Unione tra tradizione e comunicazione– L’intervento delle istituzioni sottolinea l’importanza di proteggere le eccellenze gastronomiche italiane, sia a livello locale che nazionale. La Sardenaira, con il suo connubio unico di sapori, è uno di quei prodotti che raccontano la storia di una regione, e il confronto aperto può diventare uno strumento per aumentarne la conoscenza e l’apprezzamento.

