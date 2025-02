"L'unione può battere la destra", il messaggio di Armando Sanna per il centrosinistra

Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale ed ex sindaco di Sant’Olcese, torno sulle difficoltà del centrosinistra di scegliere un candidato - e lui è uno dei nomi in campo - con un lungo post su Facebook, rilanciando il tema dell’unità e della partecipazione in vista delle elezioni comunali di Genova. Sanna ribadisce la propria disponibilità a candidarsi e invoca una coalizione compatta per sfidare la destra.

Appello all’unità – Nel suo messaggio, Sanna sottolinea l'importanza di mettere da parte le divisioni interne alla coalizione di centrosinistra: “L’unione della gente è più forte di qualsiasi veto, e insieme possiamo ancora costruire il futuro che meritiamo”. L’obiettivo dichiarato è quello di presentare una candidatura che coinvolga cittadini, partiti e realtà civiche in un progetto comune per la città.

Il valore della partecipazione – Sanna evidenzia come la sua decisione di dare la disponibilità per la candidatura non sia frutto di imposizioni dall’alto, ma nasca da un dialogo diretto con i cittadini. “Sono i messaggi che sto ricevendo in queste ore e gli incontri che sto facendo a confermarmi questa volontà”, scrive nel post.

Primarie come opportunità – Nel messaggio, Sanna esprime anche rammarico per la mancata possibilità di utilizzare le primarie come strumento per scegliere il candidato sindaco, definendole “un’occasione per mettere al centro la partecipazione dei cittadini e la forza delle idee”.

Sfida alla destra – Concludendo il suo intervento, Sanna sposta l’attenzione sul vero avversario, identificandolo nella destra guidata da Pietro Piciocchi, attuale candidato del centrodestra. “Riprendiamoci Genova, i nostri valori, la nostra storia”, è il suo invito finale, carico di determinazione e fiducia nella forza della comunità progressista. Una comunità che, però, si sta presentando divisa e lacerata alla prova delle elezioni comunali.

Tag: Armando Sanna, elezioni comunali Genova 2025, centrosinistra, candidatura sindaco, Pd Genova, unità politica, partecipazione, destra Genova, politica locale

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.