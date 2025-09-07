L'Italvolley femminile è campione del mondo: le azzurre di Velasco conquistano l'oro
di F.S.
Capolavoro sportivo da parte della Nazionale femminile di pallavolo: le azzurre allenate da Julio Velasco battono in finale la Turchia per 3 set a 2 e conquistano l'oro mondiale.
Si tratta della 36esima vittoria di fila per la nazionale allenata da Julio Velasco.Le azzurre vincono il primo set 25-23. Nel secondo dilagano le turche 25 a 13.
Terzo set emozionante con le azzurre che si portano nella prima frazione a +4 e vengono poi recuperate dalle turche. Nel finale Vargas annulla tre set point alle azzurre, che però vincono il set con una battuta vincente di Egonu.
Quarto set con la Turchia che parte forte e si porta a +6. Azzurre sempre a rincorrere e punite da Vargas su cui passa l'80 per cento del gioco turco. Le azzurre cedono 25 a 19. Il mondiale si decide al tie break vinto 15 a 8
