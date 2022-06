L'estate di Imperia, Scajola: “In settimana l'apertura di  Villa Grock, poi la pista ciclabile e Ruggeri in concerto”

di Anna Li Vigni

Il primo cittadino spiega il programma dell'estate. Amerigo Vespucci e Frecce Tricolori per ripartire: un matrimonio unico

“La ripresa dopo questa pandemia tremenda l'abbiamo voluto organizzare nel modo più importante e coinvolgente possibile. Per la prima volta le Frecce si esibiscono sopra la Vespucci. Quindi, l'eccellenza dell'aviazione italiana, la pattuglia acrobatica, e l'eccellenza della marineria italiana, la nave più bella del mondo come viene definita la Vespucci, insieme faranno uno spettacolo indimenticabile. Le persone che hanno lavorato su questo evento sono stato circa 100, il fatto di metterli insieme è dovuto ad una buona azione diplomatica e di conoscenze con l'aiuto del sottosegretario alla Difesa Mulè”.

E in vista dell'estate, il primo cittadino svela:

“Ci sono diverse cose in programma, la prima già settimana prossima con l'apertura di Villa Grock, che abbiamo acquistato e ristrutturato con l'importante intervento della Compagnia di Sanpaolo. Mercoledì, come detto, sarà aperta al pubblico con i suoi giochi di luce e di acqua. E poi la ciclabile: il primo tratto tra San Lorenzo e il Prino di Imperia. Poi ci sarà il concerto di Ruggeri”.