L'ammiraglio Pettorino consulente del ministro Giovannini, Merlo: "Ottima notizia"

di Edoardo Cozza

“La nomina dell’Ammiraglio Giovanni Pettorino a consulente per la portualità del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, rappresenta per il settore un’ottima notizia”. È quanto afferma il presidente nazionale di Federlogistica-Conftrasporto Luigi Merlo: “Ho avuto modo di collaborare con l’Ammiraglio Pettorino in diverse città, a partire da La Spezia, ma soprattutto a Genova – sottolinea Merlo – e posso affermare senza tema di smentite che si tratta di una persona che unisce alla straordinaria competenza un’eccezionale umanità. Avendo ricoperto i massimi incarichi al vertice del comando delle capitanerie, ma anche il ruolo di commissario di Autorità Portuale e di Autorità di Sistema Portuale, è un profondo conoscitore di tutti gli aspetti marittimo-portuali italiani”.

“Sono convinto che Pettorino – conclude il presidente di Federlogistica - fornirà un notevole contributo al settore in un momento delicatissimo che necessita di competenze specifiche e provate”.