“Kineuropa”: cinema come specchio dell’identità europea, il 21 gennaio presentazione del saggio curato da Attilio Sodi Russotto

Mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 18, presso la sede UGL di Genova in via di Brera 2, verrà presentato il libro KINEUROPA: il cinema come bagliore dell’identità europea, un’opera collettiva curata da Attilio Sodi Russotto per Inquadrature Perfette, che propone una riflessione profonda sul significato culturale e identitario della Settima Arte nel contesto europeo.

Il volume raccoglie i contributi di nove autori, provenienti da sei nazioni diverse e con percorsi culturali eterogenei, accomunati da una visione condivisa: il cinema non è semplicemente un linguaggio artistico nato in Europa e poi diffusosi nel mondo, ma rappresenta una manifestazione autentica del Volksgeist europeo, uno strumento privilegiato attraverso cui l’uomo del continente ha raccontato e compreso sé stesso, la propria storia, i conflitti interiori, l’ethos e le grandi questioni del suo tempo.

Il percorso tracciato nel libro attraversa filosofia, estetica e storia dell’arte: da Goethe a Richard Wagner e alla sua concezione di “arte totale”, considerata una delle matrici originarie dell’esperienza cinematografica; da Nietzsche e Spengler fino alle radici della tragedia; dai visionari di inizio Novecento come Méliès e Fritz Lang, fino ai maestri del cinema moderno e contemporaneo, da Melville alla Nouvelle Vague, da Nicolas Winding Refn a Lars von Trier. Ne emerge un affresco in cui il cinema europeo appare come una luce persistente, capace di attraversare epoche e stili mantenendo intatto il proprio fascino e la propria funzione identitaria.

All’incontro interverrà Attilio Sodi Russotto, curatore del volume. Il dibattito si concentrerà sul cinema come forma di espressione dell’identità europea, strumento di memoria collettiva e di resistenza culturale, capace di custodire e trasmettere valori, radici e visioni del continente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.