Juventus-Spezia 1-0, ai bianconeri basta un goal di Morata

di Marco Innocenti

Un rinvio sbilenco del portiere Provedel dà il via all'azione decisiva al 20' del primo tempo

90'+3: Finisce qui. Vince la Juventus.

90': Occasionissima Juventus con la discesa di Cuadrado, tiro-cross verso il secondo palo dove Morata svirgola un pallone solo da spingere in porta. Intanto ci saranno 3' di recupero

75': Nello Spezia, fuori Manaj e Maggiore e dentro Kovalenko e Bourabia

67': Cartellino giallo anche per Bernardeschi

62': Ammonito anche Arthur

58': Proteste di Thiago Motta, che viene ammonito

56': Giallo anche per Vlahovic

54': Giallo per Erlic

50': Ci prova lo Spezia con Gyasi ma il suo colpo di testa viene bloccato da Szczesny

46': Riprende la gara allo Stadium

SECONDO TEMPO:

45': Finisce qui il primo tempo

39': Palla di Locatelli per Vlahovic che non ci arriva per un soffio. Anticipato da Provedel

32': Cuadrado ruba palla allo Spezia e fa partire il contropiede della Juventus, poi è lo stesso colombiano a provare la conclusione, col piatto destro ma Provedel si allunga e la smanaccia

20': Vantaggio Juve con Morata! Regalo di Porvedel però che rinvia malissimo, la raccoglie Rugani, tocco per Vlahovic che appoggia per Locatelli, apertura su Morata, piatto preciso e palla in rete

17': Grande sgasata di Cuadrado che salta due difensori dello Spezia, poi mette dietro per Arthur, botta a colpo sicuro e respinta di Provedel che salva la sua porta

1': Si parte. Il primo pallone lo manovra lo Spezia

PRIMO TEMPO:

Lo Spezia rende visita alla Juventus e cerca, su un campo ovviamente difficilissimo, di riabilitarsi dopo le recenti sconfitte in campionato. Allegri, dopo la fortunata trasferta in quel di Firenze per la Coppa Italia, si affida ancora al suo bomber Dusan Vlahovic.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

JUVENTUS: Szczesny, Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini, Locatelli, Arthur, Rabiot, Cuadrado, Vlahovic, Morata. A disp: Pinsoglio, Perin, Kean, Bernardeschi, Ake', Soule', Miretti, Stramaccioni. All. Allegri.

SPEZIA: Provedel, Ferrer, Erlic, Nikolau, Reca, Gyasi, Maggiore, Bastoni, Verde, Manaj, Agudelo. A disp: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Hristov, Podgoreanu, Antiste, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola. All. Thiago Motta.