Juventus-Spezia 2-0: Vlahovic-bis su punizione, poi Milik chiude l'incontro nel finale

Lo Spezia scende in campo contro la Juventus con una variopinta terza maglia ispirata alle 5 Terre, ma non è bastato per portare via punti da Torino: alla squadra di Allegri è bastata una punizione di Vlahovic nel primo tempo per avere ragione dei ragazzi di Gotti, autori comunque di un'ottima prestazione.

La rete del serbo, in fotocopia rispetto a quella con la Roma, indirizza la gara da subito, ma lo Spezia è vivace e impensierisce comunque la retroguardia juventina in più riprese. In un'azione confusa a seguito di un corner, peraltro, Szczesny manca la presa e poi atterra male sulla caviglia ed esce infortunato.

Nella ripresa la Juventus sembra più concentrata e sfiora il raddoppio in un paio di occasioni, mentre lo Spezia, forse anche per la stanchezza, gioca con meno ritmo. I padroni di casa ne approfittano per creare qualche pericolo e nel recupero arriva il sigillo dell'ultimo arrivato Milik, che sigilla il risultato sul 2-0.