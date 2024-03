Juventus-Genoa 0 - 0: il tabellino

Juventus e Genoa si affrontano all'Allianz Stadium nell'anticipo dell'ora di pranzo. Grifone super offensivo con il tridente d'attacco formato da Retegui, Gudmundsson e Vitinha, Spence esterno di centrocampo prende il posto dello squalificato Sabelli. Oltre 500 tifosi ospiti per sostenere i rossoblu'

LA CRONACA

7' - Primo brivido della gara e pericolo per la Juventus, su una punizione dal limite battuta da Gudmundsson, toccano Bani e Gatti con Szczesny che si salva in corner. Sul calcio d'angolo successivo controlla il portiere polacco, che si prende un po' con Retegui il quale non gli fa rinviare subito il pallone strattonandolo. L'arbitro Giua riporta la calma

15' - Contropiede Juventus, Cambiaso si fa tutto il campo, arriva al limite dell'area e prova a servire Vlahovic, ma la palla è intercettata dalla difesa rossoblu'

20' - Miretti sfonda in area e va a terra in area di rigore, solo calcio d'angolo per la Juventus

23' - conclusione forte di Retegui da posizione defilata, la palla si alza sopra la traversa

25' - pericoloso il Genoa, che arriva al cross basso da destra con Spence: Cambiaso anticipa Messias e spazza in corner

27' - arriva alla conclusione la Juventus con Gatti, che prova col destro dal limite dopo un'azione condotta da Miretti: Martinez sicuro blocca il pallone

30' - Dopo una prima fase in cui il Genoa era più pimpante, prende campo la Juventus che si fa sempre più presente nella trequarti avversaria

36' - Danilo è il primo ammonito della gara, steso Vitinha in ripartenza genoana

Dopo un minuto di recupero si chiude sullo 0-0 il primo tempo: fischi dei tifosi bianconeri con destinataria la Juventus

LA RIPRESA

58' - Triplo cambio per la Juventus: Illing-Junior, Yildiz e Rabiot prendono il posto di Chiesa, Kostic e McKennie

60' - avvio di secondo tempo che segue il filo del primo, con una Juventus che cerca spazi e un Genoa che copre bene

67' - occasione per la Juventus, Iling calcia da posizione defilata e colpisce il palo

69' - ancora la Juventus, il cross di Cambiaso viene raccolto da Vlahovic che stacca di testa indirizzando bene, palla che sfiora il palo

75' - spinge la Juventus, Vlahovic viene trovato ancora da un cross di Cambiaso in ottima posizione, la torsione è innaturale e la palla si impenna

79' - esordio in Serie A con il Genoa per David Ankeye, che entra al posto di Retegui

85' - problemi per Bani, entra Cittadini per gli ultimi minuti insieme a Bohinen, che prende il posto di Badelj

90' - altro palo per la Juventus, colpisce Kean dopo un rimpallo ma Vlahovic destinatario del primo passaggio si trovava in fuorigioco. Il gol sarebbe stato annullato

91' - Cinque minuti di recupero: Vasquez fa buona guardia liberando in corner

93' - cartellino giallo per Vlahovic per proteste: l'attaccante poi continua a lamentarsi e viene espulso per doppia ammonizione

Ecco le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Gilardino:

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo (C); Cambiaso (dall'82' Kean), McKennie (dal 58' Rabiot), Locatelli, Miretti (dal 78' Weah), Kostic (dal 58' Illing-Junior); Chiesa (dal 58' Yildiz), Vlahovic All. Allegri