Jack Savoretti: "Venire a Genova è come andare a trovare la famiglia: ce l'ho nel Dna"

di Marco Innocenti

Il cantautore sarà a Genova il prossimo 26 febbraio per un concerto al Carlo Felice: "Oggi più che mai avevo bisogno di tornarci, dopo i mesi del lockdown"

Quale modo migliore per celebrare le sue radici genovesi, se non un grande concerto nella splendida cornice del teatro Carlo Felice? Jack Savoretti torna a Genova e lo fa nel modo migliore che si possa immaginare: con la sua voce e la sua musica.

"Tutto il mio nuovo album "Europiana" sia visivamente che musicalmente è stato ispirato dalle mie vacanze da ragazzino nel posto più bello del mondo che è Portofino - racconta lo stesso Savoretti in un'intervista esclusiva concessa a Telenord - E così ho voluto cercare di tornare a quei ricordi, alla muscia che ascoltavo da ragazzino nei bar e nei ristoranti. E' stato il mio modo per viaggiare senza viaggiare, visto che eravamo tutti in lockdown. C'è molta Liguria anche nella parte musicale. Io fin dai miei esordi speravo di prendere lezioni dai grandi cantautori liguri. Io poi sono molto malinconico ed è un tratto tipico dei cantautori liguri. Volevo dare un'immagine di un luogo o di una sensazione che sappia di Liguria".

E ora, dopo aver raccontato le sue vacanze liguri nel suo ultimo album, il ritorno in Liguria, fissato per il prossimo 26 febbraio, quando il Teatro Carlo Felice ospiterà il suo concerto: "Per me venire a Genova è come andare a ritrovare la mia famiglia - prosegue Savoretti - Ce l'ho nel Dna e oggi più che mai ho bisogno di tornare a Genova. Molte cose sono cambiate in questi mesi e davvero non vedo l'ora di tornare a quella che è la mia casa italiana. E poi lo faremo in una location straordinaria come il Teatro Carlo Felice, uno dei teatri più importanti del mondo. Ed è per questo che abbiamo scelto di far partire questo tour proprio dall'Italia. E' da due anni e mezzo che non suoniamo e per noi è tantissimo. Ho scelto la ripartenza dall'Italia per il calore che si sente solo in Italia, per me e per tutta la mia band".