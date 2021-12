Italo arriva a Genova: "Vogliamo essere utili per colmare il gap di collegamenti"

di Edoardo Cozza

A Telenord il direttore commerciale Bona: "Da tempo studiavamo questa possibilità, ora si parte con un test che puntiamo a vincere"

Italo arriva a Genova con collegamenti quotidiani, a partire dal 12 dicembre, per Milano, Roma e Napoli. Saranno 2 servizi 'No Stop', con una partenza dalla stazione Genova Brignole alle 6:08, da Genova Piazza Principe alle 6:14, con arrivo a Milano Centrale alle 8:05, Milano Rogoredo alle ore 8:24, a Roma Termini alle ore 11:25, Napoli Afragola 12:37 e a Napoli Centrale alle ore 12:53. Per viaggiare verso Genova, invece, Italo metterà a disposizione un collegamento che partirà da Napoli Centrale alle ore 16:20, da Roma Termini alle 18:05, da Milano Rogoredo alle 21:05, da Milano Centrale alle 21:30 per arrivare a Genova Piazza Principe alle 23:09 e Genova Brignole alle 23:18.

Ai microfoni di Telenord, il direttore commerciale di Italo Fabrizio Bona spiega il perché di questa scelta di investire su Genova: "Non potevamo non essere presenti in una realtà che, hinterland compreso, conta quasi 900mila abitanti. Puntiamo a offrire un servizio commerciale, ma anche ad avere un ruolo di utilità pubblica per sopperire alle carenze di collegamenti che il capoluogo ligure sconta in generale. Studiavamo da circa un anno queste soluzioni, poi negli ultimi tempi abbiamo fatto anche delle prove tecniche per capire quali potessero essere gli slot corretti dal punto di vista logistico".

Come mai non si è optato per un collegamento diretto verso Roma? Spiega Bona: "Abbiamo scelto di fare la classica tratta dell'Alta Velocità e deviare su Genova dopo il passaggio a Milano, perché la linea Tirrenira è 'lenta', non molto adatta ai treni dell'AV. E poi così c'è un collegamento diretto per Napoli, che fin qui mancava"

I primi viaggi saranno il preludio di un possibile ampliamento del servizio: "In estate potremmo anche implementare il numero di treni: Genova ha un potenziale enorme, speriamo di avere un bel ritorno in questa sorta di test che speriamo di vincere e già le feste saranno un ottimo banco di prova. Stiamo già valutando da tempo di seguire anche la Tirrenica almeno in estate perché può essere interessante dal punto di vista turistico".