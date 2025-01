Ital Brokers: Luca Lombardi è il nuovo Head of Welfare & Employee Benefits

Ital Brokers, tra i principali protagonisti della consulenza assicurativa in Italia, annuncia la nomina di Luca Lombardi come nuovo Head of Welfare & Employee Benefits. Un passo significativo per il gruppo, che punta a rafforzare la propria posizione nel settore del welfare aziendale e a sviluppare soluzioni innovative per grandi aziende, enti pubblici e associazioni professionali.

Esperienza consolidata - Lombardi porta con sé un bagaglio di competenze maturato presso il Gruppo Marsh, leader globale nel brokeraggio assicurativo. La sua specializzazione nei programmi di welfare aziendale e affinity rappresenta un valore aggiunto in un mercato sempre più orientato al benessere dei dipendenti. “Sono onorato e orgoglioso di entrare a far parte di Ital Brokers – dichiara – e di guidare una divisione strategica che crescerà a tassi a doppia cifra nei prossimi anni.”

Obiettivi strategici - Con questa nomina, Ital Brokers ribadisce il proprio impegno verso l’eccellenza e l’innovazione. Il gruppo mira a diventare il primo broker italiano per le grandi aziende e le istituzioni, sfruttando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e il machine learning. “La visione di Lombardi sarà determinante per accelerare il nostro percorso di crescita,” sottolinea Tiziano Migliorino, Direttore Generale del gruppo.

Innovazione e welfare - Ital Brokers continua a investire nel digitale, con l’obiettivo di offrire soluzioni su misura per il mercato corporate. L’adozione di nuove tecnologie consentirà di ottimizzare il risk management e offrire servizi sempre più rapidi e automatizzati.

Prospettive future - La nomina di Lombardi si inserisce in un contesto di evoluzione strategica per Ital Brokers, che punta a rafforzare il proprio ruolo come partner per le aziende. Il welfare aziendale, insieme alla digitalizzazione, resta al centro di una strategia orientata al valore aggiunto per i clienti.

