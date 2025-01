Liguria: bando da 1 milione per agricoltura sostenibile

La Regione Liguria ha stanziato un milione e 124 mila euro per incentivare l’agricoltura sostenibile nel periodo 2025-2029. Il contributo mira a ridurre l'uso di sostanze chimiche in agricoltura, promuovendo tecniche ecologiche e integrando pratiche che rispettano l’ambiente. Le domande per accedere ai fondi sono già aperte.



Contributi - Il finanziamento previsto dalla Regione Liguria rientra nel Piano Strategico della Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2023-2027. I contributi saranno commisurati agli ettari coltivati e agli impegni agronomici adottati dalle imprese agricole. Questa misura ha l’obiettivo di ridurre l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, incentivando pratiche che tutelano l’ambiente, la biodiversità e la salute dei cittadini.



Incentivi - Il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura, Alessandro Piana, ha sottolineato che l’iniziativa si rivolge a un’agricoltura più responsabile e competitiva. "Questa misura è finalizzata a incentivare un approccio sostenibile alla produzione agricola, riducendo l'uso di sostanze chimiche di sintesi, ottimizzando la fertilizzazione dei terreni e tutelando l’ambiente", ha affermato Piana. In questo modo, gli agricoltori liguri saranno supportati nella transizione verso pratiche più ecologiche senza rinunciare alla competitività sul mercato.



Agricoltura - L'iniziativa non si limita a sostenere l'ambiente, ma intende anche promuovere le eccellenze enogastronomiche della Liguria. "Sosteniamo gli agricoltori, che sono il cuore pulsante delle nostre eccellenze enogastronomiche", ha aggiunto il vice presidente. Questo contributo, infatti, mira a garantire uno sviluppo equilibrato, che combina innovazione e tradizione, per valorizzare le produzioni agricole tipiche della regione.



Tecniche - La regione spinge per un sistema di coltivazione integrato, che utilizza tecniche agronomiche in grado di ridurre l’impatto ambientale. Gli agricoltori liguri sono incentivati ad adottare pratiche che rispettano i principi di sostenibilità, ottimizzando l'uso delle risorse e migliorando la qualità del prodotto finale. Il contributo non solo sostiene l’ambiente ma rende anche le aziende agricole locali più competitive nel mercato nazionale e internazionale.



Futuro - Con questa iniziativa, la Regione Liguria si conferma impegnata in un percorso di sviluppo agricolo che unisce innovazione e sostenibilità. "Continuiamo a lavorare per costruire un futuro di sviluppo per la Liguria", ha concluso Piana. La regione mira a costruire un'agricoltura più moderna, che rispetti l'ambiente, ma che non dimentichi le tradizioni e l'identità agricola del territorio".

