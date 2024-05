Ita-Lufthansa: Fit-Cisl e Ugl Trasporto Aereo chiedono incontro chiarificatore

“Di recente è un florilegio di notizie diffuse dai media che sostengono il fallimento dell’operazione Ita-Lufthansa a causa di inconcepibili rigidità della Commissione Antitrust UE. Dagli eventuali esiti della fusione si potrebbe determinare una condizione di penalizzazione per le persone impiegate in Ita e quelle attualmente in cassa integrazione, si tratta di migliaia di persone che aspettano la fase espansiva dell’azienda per essere integrati, oltre che per gli interessi generali del Paese con un riverbero negativo su sviluppo e competitività”.

riferiscono in una nota congiunta i Segretari Generali di Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia e Ugl Trasporto Aereo, Francesco Alfonsi. “L’Italia non può permettersi l’irrilevanza nel mercato del trasporto aereo, in un momento, peraltro, particolarmente favorevole, con un 2023 superiore al 2019 pre-pandemia, che ha visto il traffico nel nostro Paese salire a 197 milioni di passeggeri. Alla luce di questo, con l’avvicinarsi della stagione estiva che è il periodo di massima redditività per il settore, chiediamo un incontro che faccia finalmente chiarezza sulla vicenda, in modo da rendere edotti il sindacato e, quindi, lavoratrici e lavoratori di Ita e chi è in Cigs, sullo stato dell’arte relativo al processo di valutazione da parte della Commissione Antitrust Ue sull’investimento di Lufthansa in Ita. L’incontro è stato chiesto all’attenzione dei Ministri Giorgetti, Urso e Salvini, oltre che alla dirigenza della compagnia Ita Airways” .