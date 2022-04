Ita lancia il primo volo diretto Malpensa - New York

di Edoardo Cozza

Dopo i collegamenti da Roma con la 'Grande Mela', Boston e Miami, anche dall'aeroporto milanese si potrà andare direttamente negli Stati Uniti

Da sabato 2 aprile Ita lancia il nuovo collegamento da Milano Malpensa a New York JFK. Sarà operato ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica: dunque cinque frequenze settimanali e partirà da Milano Malpensa alle ore 13.40 per atterrare alle ore 17.00 local time a New York. Il volo New York – Milano MXP ripartirà alle ore 20.55 local time per atterrare alle ore 11.05.

Il volo, operato con Airbus A330-200 offre tre classi di viaggio: Business, Premium Economy ed Economy, e si contraddistingue per gli alti standard di servizio in linea con la tradizionale ospitalità italiana.

ITA Airways aggiunge questo nuovo collegamento al volo già operativo su New York JFK da Roma Fiumicino, e ai collegamenti da Roma su Miami e Boston partiti a marzo. Con questa ulteriore rotta su New York si consolida il processo di espansione nel mercato statunitense, che dopo l’Italia è il mercato dalla maggiore rilevanza strategica per la compagnia di bandiera che punta a raggiungere un totale di 42 voli settimanali tra Stati Uniti e Italia entro il mese di agosto.