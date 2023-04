Istituto superiore di Sanità, il professor Bassetti in pole per la presidenza

C'è il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale "San Martino" di Genova, in pole position per la presidenza dell'Istituto Superiore di Sanità. Il mandato dell'attuale presidente, Silvio Brusaferro, è in scadenza a luglio ed il nome dell'infettivologo genovese è quello più accreditato a raccoglierne la successione.

L'Iss, che è anche il più grande Istituto pubblico di ricerca in Europa, è un ente di diritto pubblico che, in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica. L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute, attualmente "occupato" da Orazio Schillaci.

Bassetti, rispetto ad altri candidati, vanta un curriculum importante sia a livello di formazione universitaria che di pubblicazioni scientifiche per un totale di 77 punti. Ma a suo favore "gioca" anche il fatto di essere stato uno dei medici più impegnati sul campo nella lotta al covid e l'Istituto superiore di Sanità, in caso di una nuova pandemia (ipotesi che lo stesso professore genovese non esclude nel suo interessantissimo libro "Il mondo è dei microbi") avrebbe un ruolo centrale.

L'indiscrezione di un nuova incarico a Roma per Bassetti, che non ha mai nascosto di essere "un elettore di centrodestra", circola da alcuni giorni ma per ora non ha fatto registrare commenti da parte del professore genovese, diventato popolare anche per la sua esposizione mediatica e l'efficacia divulgativa durante la pandemia, quando prese posizioni forti in favore della campagna vaccinale e spesso in contrasto con altri colleghi sulla gestione "politica" del covid 19.