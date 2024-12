Isola del Cantone: tre milioni per il ponte di Noceto, la gratitudine del sindaco Campora

Isola del Cantone è l'ultimo comune di Liguria, al confine con il Piemonte, sul versante della Vallescrivia o l'ultimo casello genovese lungo l'autostrada A7. Lì c'è una frazione che si chiama Noceto: 30 residenti che si moltiplicano durante la stagione della villeggiatura.

Dopo l'insediamento del nuovo sindaco, Gian Luca Campora, eletto lo scorso giugno, il cedimento del ponte che rappresenta l'unica via per raggiungere la borgata. Oggi, gli abitanti accedono al rione mediante un guado di fortuna che non può servire alle esigenze locali in caso di allerta meteo.

"Qualche ora fa abbiamo appreso la notizia che l'assessore regionale alle protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha firmato un investimento per il rifacimento del collegamento con una spesa da 3 milioni di euro. Aver centrato l'obiettivo in meno di 6 mesi, ipotizzando un avvio lavori entro l'estate, è per noi motivo di grande soddisfazione e vogliamo esprimere profonda gratitudine all'attuale amministrazione regionale, in primis allo stesso assessore che all'antivigilia di Natale ha trovato il tempo per pensare al futuro del nostro paese. Non di meno, il grazie va riconosciuto all'impegno della parlamentare Ilaria Cavo e a tutti i tecnici regionali" dichiara il primo cittadino.

Si entra adesso nella fase 2 legata alla progettazione esecutiva. La frazione di Noceto vivrà un secondo inverno senza ponte, ma con la concreta speranza che dall'avvio dei lavori, dopo un anno di cantiere, sarà possibile avere un ponte sicuro e moderno.

