Iren: i Comuni di Genova, Torino e Reggio Emilia confermano gli amministratori in carica

Il Comitato di sindacato dei soci pubblici azionisti di Iren - composto da Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia e Pietro Piciocchi, vice sindaco reggente di Genova - indicano la conferma degli attuali vertici della società per il triennio 2025-2027: Luca Dal Fabbro presidente, Moris Ferretti vice presidente e Gianluca Bufo amministratore delegato, con gli stessi assetti e funzioni. L'indicazione "in un'ottica di continuità e sviluppo aziendale" arriva in vista dell'assemblea dei soci di Iren, prevista il 24 aprile.

I sindaci hanno espresso forte apprezzamento nei confronti della società per aver raggiunto un buon grado di efficienza nei servizi erogati alle comunità e per portare avanti in maniera efficace - si legge in una nota - gli obiettivi del piano industriale di gruppo. Il triennio che giunge a conclusione, in particolare, ha visto Iren impegnata in numerose operazioni strategiche e positive, essenziali per assicurare la competitività e lo sviluppo del Gruppo. I delegati, inoltre, in questi tre anni, hanno guidato l'azienda durante diversi momenti complessi, affrontando difficoltà interne ed esterne.

La sinergia dimostrata tra gli organi delegati, conclude la nota, sarà essenziale per affrontare le sfide che Iren si troverà a fronteggiare nei prossimi mesi, avendo sempre come obiettivo finale il benessere dei territori e delle comunità, oltre che il raggiungimento degli obiettivi economici e industriali.

