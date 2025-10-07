Iren Genova Quinto, il capitano Nora: "Obiettivo salvezza anticipata"

E' coincisa con una convincente vittoria la prima partita ufficiale della stagione 2025/2026 per l’Iren Genova Quinto pallanuoto, che nella giornata numero uno del campionato di serie A1 ha espugnato la vasca del Circolo Canottieri Ortigia: a Siracusa è finita 15-5 per i biancorossi. "L'obiettivo era partire forte, quest'anno vogliamo evitare i play out e conquistare la salvezza in anticipo", ha raccontato a Telenord il capitano Alessandro Nora, mancino del Quinto, ospite del Live.

In questa intervista Nora, bronzo olimpico con il Settebello a Rjo de Janeiro, parla a 360 gradi della squadra, degli obiettivi stagionali e anche di se stesso, dalla sua passione per il tennis alla scrittura di libri di storia.





