'Io, Marco Bucci', l'intervista fa discutere. Natale (Pd): "Toti al bene della Liguria doveva pensare prima"

“Toti, che ha governato la Liguria per quasi dieci anni e ha condiviso impostazione politica, scelte strategiche, pianificazione di governo del territorio, scelta di manager nelle partecipate, sostegno nelle reciproche campagne elettorali, rapporti sociali e politici, disegnato il sistema sociosanitario regionale insieme a Bucci, si dichiara in apprensione per la Liguria oggi: è la conferma di quanto noi da tempo denunciamo su tutto ciò che non va nella nostra regione. La Liguria è sempre più ai margini delle scelte di politica nazionale, immobile, incapace di costruire un futuro industriale, in cui sempre più giovani abbandonano la regione, dove curarsi è diventato un miraggio, le imprese pagano una tassa occulta per colpa di infrastrutture colabrodo e il territorio è sempre più fragile".

A dirlo è Davide Natale, segretario regionale Pd commentando le dichiarazioni di Giovanni Toti che ha replicato a Marco Bucci dopo l’intervista a Telenord.

"Non vogliamo entrare nei loro litigi che sanno tanto di battibecchi fra compari, ma ciò che emerge è che la nostra regione è stata relegata al ruolo di Cenerentola d’Italia. Non possiamo accettare questo destino, per questo il nostro impegno sarà massimo per superare questa stagione così negativa per il futuro delle nuove generazioni” conclude Natale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.