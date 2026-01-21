"Introvabile", il nuovo singolo di Bresh, in radio dal 23 gennaio
di c.b.
Dal 23 gennaio sarà in radio e in digitale "Introvabile", il nuovo singolo di Bresh, che torna a sorpresa con un nuovo brano inedito, dopo l'uscita lo scorso anno dell'album "Mediterraneo" (certificato Platino).
Il singolo (prodotto da Shune, Rocco Biazzi, Juli) è caratterizzato da un iniziale giro di chitarra che accentua l'essenzialità di "Introvabile" e dipinge senza filtri le contraddizioni che possono nascere e svilupparsi all'interno di una relazione. Grazie alla scrittura estremamente intima e personale di Bresh, il risultato è un brano carico di emozione, che restituisce un'immagine fragile e umana dell'artista.
Il nuovo singolo arriva dopo un 2025 che ha consacrato Bresh come uno degli artisti più apprezzati della sua generazione, con la pubblicazione di Mediterraneo e le date nei palasport del "Mediterraneo Tour". E nel 2026 Bresh arriverà anche in Europa: per la prima volta, infatti, sarà protagonista di 3 date nel Vecchio Continente: il 12 aprile a Parigi, il 14 aprile a Londra e il 15 aprile a Barcellona.
A luglio, invece, sarà il momento di Mare Nostrum: quattro date (1, 3, 4 e 5) al Porto Antico di Genova, che vedranno l'artista tornare a esibirsi live nella sua città.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Carro, il Festival Paganiniano approda in Marocco tra concerti e dialogo culturale
21/01/2026
di Redazione
Genova celebra Sandro Pertini: al cinema Sivori arriva il docufilm “Il settimo presidente”
21/01/2026
di Redazione
Genova: Giorno della Memoria, presentazione del libro “Tutto iniziò da quel finestrino”
20/01/2026
di Redazione
Torah e diritti civili: un incontro a Genova sul rapporto tra legge divina e democrazia
20/01/2026
di Stefano Rissetto