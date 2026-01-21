Cultura

"Introvabile", il nuovo singolo di Bresh, in radio dal 23 gennaio

Dal 23 gennaio sarà in radio e in digitale "Introvabile", il nuovo singolo di Bresh, che torna a sorpresa con un nuovo brano inedito, dopo l'uscita lo scorso anno dell'album "Mediterraneo" (certificato Platino).

Il singolo (prodotto da Shune, Rocco Biazzi, Juli) è caratterizzato da un iniziale giro di chitarra che accentua l'essenzialità di "Introvabile" e dipinge senza filtri le contraddizioni che possono nascere e svilupparsi all'interno di una relazione. Grazie alla scrittura estremamente intima e personale di Bresh, il risultato è un brano carico di emozione, che restituisce un'immagine fragile e umana dell'artista.

Il nuovo singolo arriva dopo un 2025 che ha consacrato Bresh come uno degli artisti più apprezzati della sua generazione, con la pubblicazione di Mediterraneo e le date nei palasport del "Mediterraneo Tour". E nel 2026 Bresh arriverà anche in Europa: per la prima volta, infatti, sarà protagonista di 3 date nel Vecchio Continente: il 12 aprile a Parigi, il 14 aprile a Londra e il 15 aprile a Barcellona.

A luglio, invece, sarà il momento di Mare Nostrum: quattro date (1, 3, 4 e 5) al Porto Antico di Genova, che vedranno l'artista tornare a esibirsi live nella sua città.

