Intermodal Forum Sardegna, viceministro Edoardo Rixi a Telenord: "Potenziare i porti sardi per rafforzare la logistica e la Blue economy”

Il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi ha portato il saluto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Forum di Cagliari, sottolineando l’importanza delle intermodalità, dei porti italiani e della centralità strategica della Sardegna e dell’Italia nel Mediterraneo. Ha ricordato la collaborazione con l’ammiraglio Riccardo, comandante generale delle Capitanerie di Porto, e con il neo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mar di Sardegna, Domenico Bagalà, condividendo una visione comune di sviluppo e potenziamento degli scali sardi.

Rixi ha assicurato che nei prossimi mesi ci saranno numerosi incontri con operatori e territori per individuare le migliori soluzioni volte a incrementare il traffico portuale e rafforzare la catena logistica nazionale. Ha evidenziato come l’Italia sfrutti ancora solo parzialmente la propria centralità nel Mediterraneo e come sia necessario dotarsi di strumenti strategici per affrontare le sfide geopolitiche e tecnologiche del settore.

Particolare attenzione è stata rivolta alle criticità europee, come la nuova tassazione ETS, che penalizza i porti italiani e rischia di creare vantaggi competitivi per scali extraeuropei. Rixi ha sottolineato la necessità di una collaborazione con i Paesi del Mediterraneo per armonizzare regole e tassazioni ambientali e ha citato gli investimenti italiani nell’elettrificazione delle banchine e nello sviluppo di nuovi carburanti, con l’obiettivo di rendere operative le nuove infrastrutture già dal 2026.

Ha poi illustrato l’importanza della riforma portuale, che mira a creare un contesto favorevole per gli investimenti, rafforzare la capacità di progettazione pluriennale e potenziare tutti gli scali italiani, colmando il divario con hub come Rotterdam. Rixi ha sottolineato l’attenzione ai diversi segmenti del settore, dai contenitori alle crociere, fino al trasporto traghetti, evidenziando che l’obiettivo è generare posti di lavoro, ricchezza e sviluppo territoriale.

Infine, ha ricordato la centralità della Blue economy, del turismo e della nautica, sottolineando la capacità tecnologica e il patrimonio naturalistico della Sardegna, auspicando un lavoro di squadra tra tutte le autorità portuali per sfruttare al meglio le potenzialità del territorio.

