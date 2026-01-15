Intermodal Forum Sardegna, Cuccu a Telenord: "Trasporto merci, il peso dell’insularità sulla competitività delle imprese"

Caterina Cuccu, ad di Autotrasporti Cuccu, dice a Telenord: "Le criticità del trasporto via terra in Sardegna sono diverse. Essendo un’isola, soffriamo inevitabilmente della condizione di insularità: tutte le merci che entrano ed escono dalla Sardegna devono passare via nave. Una delle principali difficoltà è la mancanza di tratte adeguate. Per restare competitivi rispetto al resto d’Italia, spesso siamo costretti a percorrere chilometri a vuoto. Ad esempio, siamo fortemente penalizzati sulla direttrice di Olbia, perché non esistono collegamenti sufficienti su tratte fondamentali come Cagliari–Genova. In alta stagione, inoltre, capita frequentemente che i rimorchi non vengano imbarcati, a discapito del traffico merci e a vantaggio di quello passeggeri. Questo crea enormi problemi operativi: non riusciamo a garantire la consegna delle merci al cliente finale e i disservizi ricadono interamente su di noi, indipendentemente dalle cause del mancato imbarco".

Costi - "A ciò si aggiunge l’aumento dei costi che le aziende stanno sostenendo, soprattutto a causa delle nuove tassazioni. In una regione come la Sardegna, caratterizzata da una produttività limitata, questi oneri sono difficilmente sostenibili per le imprese che producono ed esportano verso il resto d’Italia, rendendole meno competitive rispetto a quelle della penisola. Tutto questo non fa che ridurre la propensione allo sviluppo economico dell’isola, con inevitabili ricadute sull’occupazione".

Insularità e solidarietà - "Nel breve e nel medio-lungo periodo sarebbe fondamentale riconoscere e applicare concretamente il principio di insularità e di solidarietà, attraverso interventi mirati da parte della Regione e del Ministero. Servono misure strutturali per sostenere l’economia sarda. È necessaria una maggiore attenzione politica su questi temi, possibilmente in tempi rapidi, perché la situazione sta degenerando. Oggi il concetto di intermodalità in Sardegna è percepito come incompleto: mentre il traffico passeggeri riceve attenzione, il traffico merci continua a essere trascurato".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.