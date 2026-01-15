Intermodal Forum Sardegna, amm. Liardo: “Innovazione, formazione e riforma portuale per una Guardia Costiera sempre più vicina al Paese”

L'ammiraglio Sergio Liardo, comandante generale delle Capitanerie di Porto, fa il punto della situazione a Telenord: "Il 2025 si è appena concluso con un bilancio importante: abbiamo celebrato il 60° anniversario dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Attraverso i numerosi eventi sul territorio nazionale siamo riusciti a essere vicini ai marittimi e alla collettività, anche per far conoscere meglio il lavoro dell’Autorità marittima, non solo operativo ma anche legato alla gestione delle attività amministrative. Guardiamo al 2026 con grande ottimismo. Stiamo lavorando principalmente sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, sulla digitalizzazione e sul rafforzamento della componente operativa, per essere sempre più vicini a chi vive il mare per lavoro o per diletto. Un altro tema centrale è quello della riforma portuale".

Liguria - "I porti della Liguria stanno bene. Si sta lavorando intensamente sulla diga di Genova, uno dei tre pilastri strategici insieme agli interventi su Roseto, Messina e al Mose di Venezia. Seguiamo con grande attenzione tutti questi progetti e, da parte nostra, sarà fatto tutto nei tempi previsti".

Collaborazioni - "Stiamo collaborando con l’Autorità politica di vertice, con il Ministro Salvini e il Viceministro Rixi, per favorire lo sviluppo del sistema portuale attraverso una nuova riforma che valorizzi i porti in una prospettiva strategica".

Formazione - "La formazione del personale è un aspetto fondamentale. Fin dal mio insediamento, a settembre, ho sottolineato l’importanza di questo tema. Grazie all’impegno del Ministro Salvini siamo riusciti a ottenere ulteriori fondi, che saranno destinati allo sviluppo della formazione per essere sempre più pronti a rispondere alle esigenze della collettività".

Crociere - "Registriamo con soddisfazione l’incremento delle attività crocieristiche, sia in Sardegna sia nel resto del Paese. Ci auguriamo che il traffico crocieristico continui a crescere e siamo pronti a garantire le risposte che il sistema richiede".

