Innovazione, autocarri autonomi con tecnologia Inceptio hanno percorso 100 mln km in operazioni commerciali sicure

Inceptio Technology , un’azienda leader nello sviluppo di tecnologie di guida autonoma per mezzi pesanti, ha oggi annunciato che gli autocarri pesanti dotati del sistema di guida autonoma Inceptio e delle funzionalità Truck Navigate-on-Autopilot (T-NOA) hanno superato il significativo traguardo di 100 milioni di chilometri in operazioni commerciali sicure, rinforzando la leadership globale di Inceptio nella commercializzazione di autocarri autonomi.

Questo risultato sottolinea il successo dell’impiego degli autocarri pesanti autonomi L3 e L2+ nel settore logistico a lunga percorrenza, comprendendo le consegne rapide, i trasporti a carico parziale di tipo less-than-truckload (LTL) nonché la logistica conto terzi. Ciò rispecchia, inoltre, il significativo valore offerto dagli autocarri autonomi agli operatori logistici.

Ad agosto 2023, gli autocarri dotati di tecnologia Inceptio hanno percorso oltre 50 milioni di chilometri in operazioni commerciali sicure. Sulla scia di questo successo, Inceptio ha rapidamente aumentato il numero dei modelli di autocarri compatibili e ha superato il traguardo dei 100 milioni di chilometri alla fine di aprile 2024.

Il sistema di guida autonoma di Inceptio copre l’83% delle autostrade nazionali cinesi che collegano 7 importanti zone economiche. Nel corso dei 100 milioni di chilometri, 1.864 guidatori in totale hanno utilizzato autocarri L3 e L2+ dotati di tecnologia Inceptio nelle loro attività quotidiane e in totale sicurezza.

Gli attuali clienti comprendono tutte le più importanti aziende di logistica cinesi quali, ad esempio, ZTO Express (NYSE: ZTO e HKEX: 2057), YTO Express (HKEX: 6123), STO Express (SZSE: 002468), JD Logistics (HKEX: 2618), e SF Express (SHE: 002352). Inceptio ha, inoltre, stabilito un’estesa impronta nell’intero segmento della logistica conto terzi, abbracciando i settori della catena del freddo, dell’automotive, delle bevande e dei beni di largo consumo tra molti altri, offrendo il proprio supporto a marchi globali come Budweiser e Nestlé. La tecnologia di guida autonoma di Inceptio si rivolge a una base utenti diversificata—dalle grandi aziende di logistica alle flotte di piccole dimensioni e agli operatori individuali.

Inceptio ha collaborato con diversi produttori cinesi leader nel settore degli autocarri per pre-caricare i mezzi prodotti in serie con il Sistema di guida autonoma Inceptio. Queste partnership hanno espanso il numero di autocarri dotati di tecnologia Inceptio, e includono modelli popolari prodotti da Dongfeng, Sinotruk, Foton e Liuqi disponibili sia con configurazione degli assi 4×2 che 6×4, così da soddisfare i diversificati requisiti del settore della logistica a lunga percorrenza.

Nel corso di 100 milioni di chilometri, Inceptio ha dimostrato come la sua tecnologia di guida autonoma e le sue funzionalità T-NOA stiano spianando la strada a una migliore implementazione commerciale nel settore della logistica a lunga percorrenza grazie a funzioni aziendali più sicure, efficienti e profittevoli.

La maggior parte delle tratte utilizzate dai maggiori corrieri espresso in Cina supera i 500 chilometri di lunghezza. Su queste tratte a ogni autocarro tradizionale sono normalmente assegnati due guidatori che lavorano a turno, così da minimizzare la fatica e garantire la sicurezza rispettando, al contempo, i ristretti tempi di consegna. Dato che gestisce più del 90% del viaggio, la soluzione di Inceptio rende la guida molto meno stancante, sia dal punto vista fisico che dal punto di vista mentale. Di conseguenza, i corrieri espresso sono stati in grado di ridurre in modo significativo sia il numero di guidatori per autocarro che i costi della manodopera su queste stesse tratte. Sui percorsi lunghi da 500 a 1.200 chilometri Inceptio ha consentito di passare direttamente da due guidatori per autocarro a uno solo, con il risultato di un significativo risparmio in termini di manodopera: dal 40% al 50%. Sulle tratte che superano i 1.200 chilometri e nelle quali è stato implementato un modello di turnazione sugli autocarri autonomi, le tradizionali assegnazioni di 6-8 guidatori per tre autocarri sono state ridotte a 5. Allo stesso modo, una tradizionale assegnazione di 8-10 guidatori per 4 autocarri è stata ridotta a 6, con una sostanziale diminuzione dei costi di manodopera e una migliore soddisfazione dei guidatori.

I vantaggi sono altrettanto importanti per le aziende di logistica conto terzi, sia di grandi che di piccole dimensioni. Per esempio, Huatai Logistics, un’azienda di logistica conto terzi specializzata nel trasporto di parti automotive su tratte lunghe in media 1.500 chilometri, ha visto il proprio rapporto guidatori-autocarri dimezzarsi grazie all’impiego di autocarri dotati di tecnologia Inceptio. In combinazione con una riduzione del consumo di carburante pari a 3-5 litri ogni 100 chilometri, il costo totale di possesso per chilometro è diminuito del 7-15%. Lo stellare record di sicurezza e il migliore comfort di guida offerti dagli autocarri autonomi hanno migliorato in modo significativo i tassi di presenza nella flotta e aumentato fino al 10% i chilometri percorsi da ogni autocarro ogni mese.

Alcuni operatori individuali hanno, inoltre, osservato aumenti dei chilometri mensili percorsi da ogni autocarro nell’ordine del 10-20%, nonché di 2.500-5.500 RMB di reddito netto mensile dovuti al fondamentale miglioramento della sicurezza e del comfort di guida offerto dagli autocarri autonomi dotati di tecnologia Inceptio. I vantaggi legati al risparmio di carburante offerti dagli autocarri autonomi risultano particolarmente attraenti per gli operatori individuali.

Inceptio sfrutta il suo potente sistema di R&S basato sui dati per iterare e migliorare rapidamente la propria tecnologia di guida autonoma. Questo sistema, che incorpora un’accurata ed efficiente acquisizione dei dati, un’elaborazione automatizzata basata su cloud, avanzati sistemi di scenario mining e di annotazione automatica, consente a Inceptio di affinare continuamente, e in tempo reale, il proprio algoritmo T-NOA leader del settore. Questo focus sui dati del mondo reale rappresenta un elemento chiave del vantaggio competitivo di Inceptio nel panorama della tecnologia di guida autonoma.

Julian Ma, fondatore e CEO di Inceptio Technology, ha così commentato: “La tecnologia di guida autonoma di Inceptio e le sue funzionalità T-NOA stanno compiendo progressi significativi nella loro commercializzazione, consentendoci di superare rapidamente il traguardo dei 100 milioni di chilometri dopo aver superato quello dei 50 milioni di chilometri solo otto mesi fa. L’impatto che la nostra tecnologia sta avendo sul settore della logistica è profondo. L’implementazione commerciale di autocarri autonomi dotati di tecnologia Inceptio nel settore della logistica a lunga percorrenza è eccitante, tuttavia a essere davvero stimolanti sono la creatività e l’innovazione che i nostri clienti portano a tavola. Questo approccio basato sull’utente supera i confini relativi a come questi autocarri autonomi vengono utilizzati, aprendo nuovi modi di implementare la nostra tecnologia. Più dati raccogliamo, più rapidamente saremo in grado di affinare i nostri algoritmi e di migliorare la nostra soluzione full-stack. Continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner OEM costruttori di autocarri per offrire una sicurezza, un’efficienza e una redditività ancora superiori ai clienti del settore logistico.”

Inceptio Technology è uno sviluppatore leader nel settore delle tecnologie di guida autonoma per veicoli pesanti. La sua tecnologia di punta è il sistema di guida autonoma Inceptio, una soluzione proprietaria full-stack. Inceptio ha collaborato con i principali OEM per realizzare i primi autocarri autonomi L3 prodotti in serie alla fine del 2021. Questi autocarri vengono utilizzati a livello nazionale in Cina da clienti del settore della logistica a lunga percorrenza, comprendendo le consegne rapide, i trasporti a carico parziale di tipo less-than-truckload (LTL) nonché la logistica conto terzi. Inceptio è all’avanguardia nello sviluppo di autocarri completamente privi di conducente. Nel 2022 è stata la prima azienda in Cina a ricevere un permesso governativo di prova su strada per autocarri pesanti autonomi senza conducente.