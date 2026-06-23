Inno nazionale in Costituzione, Balleari: “Un riconoscimento che rafforza il legame tra Genova e l’identità italiana”

Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, accoglie con favore la proposta di modifica dell’articolo 12 della Costituzione presentata dalla senatrice di Fratelli d’Italia Donatella Campione, che punta a riconoscere costituzionalmente il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli e Michele Novaro accanto al Tricolore come simbolo fondativo della Repubblica.

“Si tratta di un passaggio importante – sottolinea Balleari – che valorizza i simboli nazionali e tutela uno degli elementi più profondi dell’identità italiana”.

Il presidente del Consiglio regionale evidenzia inoltre il ruolo svolto da Genova nell’avvio di questo percorso. “Anni fa, attraverso una mia mozione in Consiglio comunale, avevamo intrapreso un cammino per restituire alla città il posto che la storia le assegna: quello di culla dell’Inno nazionale. Un percorso che, grazie al lavoro dell’amministrazione guidata da Marco Bucci e proseguito con Pietro Piciocchi, ha portato al riconoscimento ufficiale di Genova come Città dell’Inno Nazionale”.

Balleari ricorda come il capoluogo ligure sia strettamente legato alle figure di Goffredo Mameli e Michele Novaro e al primo storico canto dell’Inno a Oregina, durante il Risorgimento.

“L’inserimento dell’Inno nella Costituzione – conclude – rappresenta un ulteriore passo avanti che rafforza anche il ruolo simbolico di Genova nella storia nazionale, valorizzando memoria, cultura e trasmissione dei valori patriottici alle nuove generazioni. In un tempo segnato da divisioni ideologiche, è fondamentale preservare ciò che unisce la comunità nazionale: la memoria condivisa, i simboli e l’orgoglio di appartenere all’Italia”.

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