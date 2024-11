Inizia l'era Bucci, l'ex Sindaco di Genova è ufficialmente Presidente di Regione

Marco Bucci è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Liguria. La Corte d’Appello di Genova ha proclamato oggi la sua elezione, insieme a quella dei componenti dell’Assemblea Legislativa regionale. Entro venti giorni è prevista la prima riunione del Consiglio regionale della XII legislatura, dove Bucci presterà giuramento e avrà inizio il percorso del nuovo governo regionale.

Assemblea regionale – La proclamazione da parte della Corte d'Appello sancisce l’avvio formale della nuova legislatura. Entro venti giorni, il presidente uscente del Consiglio regionale, Gianmarco Medusei, convocherà la prima seduta. In questa sessione inaugurale, presieduta dal consigliere anziano, Bucci presterà il giuramento di rito come presidente della Regione Liguria. Durante l'incontro, saranno anche eletti i membri dell’ufficio di presidenza del Consiglio e nominati i componenti della giunta delle elezioni, passaggi fondamentali per strutturare il nuovo assetto amministrativo.

Nuovo esecutivo – Subito dopo il giuramento, inizieranno i preparativi per formare la squadra di governo. Entro dieci giorni, Bucci dovrà convocare una seconda seduta del Consiglio regionale, durante la quale presenterà ufficialmente il suo esecutivo e illustrerà il programma di governo per la Liguria. Questo momento segnerà l’inizio operativo del nuovo governo regionale e offrirà una visione delle priorità che Bucci intende perseguire nei prossimi anni.

Programma e priorità – Marco Bucci ha più volte sottolineato le sue intenzioni per un rilancio della regione, puntando su infrastrutture, turismo e, soprattutto, servizi sanitari. Durante la seconda seduta del Consiglio, si attende un discorso in cui Bucci delineerà le linee guida del suo programma, specificando interventi concreti per migliorare la qualità della vita in Liguria.

Tempistiche – La XII legislatura ligure è ora ufficialmente avviata e pronta a intraprendere i primi passi. Ora l'attesa è tutta rivolta alla definizione dei sette assessori e delle loro deleghe e del nuovo presidente del Consiglio regionale.