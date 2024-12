Infrastrutture: Bucci a Roma dalla Meloni a Palazzo Chigi e al ministero da Salvini e Rixi per parlare delle grandi opere per la Liguria

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, insieme con il vice ministro Edoardo Rixi, ha incontrato oggi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, per fare il punto sulle principali opere infrastrutturali che interessano il territorio ligure. Durante il colloquio, sono stati affrontati temi di fondamentale importanza per il futuro della regione, con un focus particolare su alcuni progetti chiave che potrebbero cambiare il volto della Liguria nei prossimi anni.

Palazzo Chigi - Dopo il vertice al ministero, Bucci è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Durante il colloquio, si è discusso della realizzazione di importanti infrastrutture regionali, tra cui la diga foranea, il tunnel subportuale di Genova e il tunnel della Fontanabuona" scrive una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "l'incontro è stato anche l'occasione per affrontare questioni legate all'ambiente, alla sanità e all'edilizia ospedaliera. Al termine del confronto, il Presidente Meloni ha rinnovato al Presidente Bucci gli auguri di buon lavoro per il suo mandato alla guida della Giunta regionale della Liguria

Diga - In buona sostanza, il blitz romano di Bucci è servito per richiamare l'attenzione del governo sulla 'fame' di infrastrutture per la Liguria. Tra le opere analizzate al ministero, spicca il completamento della nuova diga foranea, un progetto strategico per il porto di Genova, che mira a garantire la protezione delle infrastrutture portuali e a potenziare la capacità di accoglienza per le navi di grandi dimensioni. La diga rappresenta uno degli interventi più attesi e rilevanti per il futuro del porto genovese, che è uno dei più importanti d’Italia e del Mediterraneo, e la cui modernizzazione è vista come cruciale per il rafforzamento del settore logistico ed economico della regione.



Terzo Valico - Altro tema centrale dell'incontro è stato il potenziamento della rete ferroviaria ligure. L’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, in particolare l’ampliamento della capacità della linea ad alta velocità e il miglioramento della connessione tra i principali centri urbani, è considerato una priorità per agevolare il trasporto delle persone e delle merci. Un altro progetto cruciale è il Terzo Valico dei Giovi, una nuova galleria ferroviaria che collegherà Genova con l’area del Piemonte, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando la logistica del Nord Italia.



Gronda - Salvini, Bucci e Rixi hanno anche discusso della Gronda di Genova, il progetto di grande rilevanza per la viabilità urbana ed extraurbana, che prevede la realizzazione di un nuovo tratto autostradale di raccordo per alleggerire il traffico nel capoluogo ligure e migliorare la fluidità dei trasporti, un intervento che segue le criticità emerse dopo il crollo del ponte Morandi.



Tunnel - Infine, un altro punto focale dell'incontro è stato il Tunnel della Valfontanabuona, che contribuirà a ridurre il traffico sulle strade locali, migliorando i collegamenti tra la costa e l'entroterra ligure. Questo tunnel è visto come un'opera che risponde alle esigenze di viabilità e sviluppo economico per le aree più isolate della regione.