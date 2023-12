Infrastrutture, Pastorino (Pd): "Accelerare su quadruplicamento Tortona-Voghera per garantire tempi di percorrenza minori ai liguri"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Sostanzialmente il ministro Salvini non ha annunciato alcuna novità nel corso della mia interrogazione sulle tempistiche dei lavori del Terzo Valico e sul finanziamento del quadruplicamento della linea Milano-Genova, se non la conferma di quanto già annunciato anche in risposta alla mia precedente interrogazione del mese di aprile: così Luca Pastorino, deputato ligure del PD e componente della commissione trasporti alla Camera, in seguito al question time odierno con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’evoluzione delle opere infrastrutturali liguri.





"Ho chiesto al ministro Matteo Salvini e al vice ministro Edoardo Rixi di mantenere l'impegno di reperire i fondi necessari per il quadruplicamento della parte tra Tortona e Voghera perché se si opera - come avviene a oggi - solo sulla tratta da Rogoredo a Pieve Emanuele il beneficio non arriva certo ai genovesi, con tempi di percorrenza che rimarrebbero gli stessi e con i treni che continuerebbero a rallentare e a fermarsi a Tortona come avviene sistematicamente adesso. Il ministro ha promesso di trovare i fondi dopo la Finanziaria, sarà mia cura continuare a ricordarglielo".