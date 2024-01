Infracapitale e InfrVia hanno firmato la cessione di Terminal Darsena

Con il via libera dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato è stata conclusa la vendita di Terminal Darsena Toscana al Gruppo Grimaldi. La controllante Gruppo Investimenti Portuali, in mano a Infracapital, il ramo di investimenti infrastrutturali di M&G Plc e alla InfraVia Capital Partner, società francese indipendente di capitale privato, ha annunciato l'operazione con una nota dove si legge anche che nell’ambito della transazione uscirà dall’azionariato di Tdt anche Giulio Schenone, amministratore delegato nonché azionista di minoranza di Gip con un 5%.

Nella nota si legge anche: "Durante il periodo di proprietà e gestione, Infracapital e InfraVia hanno sostenuto TDT nel consolidamento e nello sviluppo della posizione di leadership di Livorno come porto di origine e destinazione per i mercati dell'Italia centrale e nord-orientale. Ciò ha comportato il rafforzamento del team manageriale, ingenti investimenti sia in sistemi operativi che nelle attrezzature del terminal e l'avvio di un capillare programma di miglioramento delle perfomances operative. Queste iniziative hanno contribuito a dimostrare il valore intrinseco di TDT in tempi non semplici".

Infracapital e InfraVia hanno acquisito una partecipazione dell'80% in TDT Livorno, nell'ambito dell'operazione di acquisizione di GIP nel febbraio 2017, e un'ulteriore partecipazione del 20% acquisita nel 2018.

Stephen Nelson, amministratore delegato di Infracapital, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare la vendita di TDT, che è cresciuta rafforzandosi sempre più durante la nostra proprietà congiunta con InfraVia, grazie al ruolo centrale svolto da Giulio Schenone. Insieme abbiamo lavorato con i nostri partner per creare valore attraverso il miglioramento delle prestazioni operative e posizionare TDT come porta d'ingresso per i propri mercati di riferimento, ponendo le basi per una futura espansione a Livorno."

Olivier Laroche, Partner di InfraVia, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver supportato TDT e Giulio Schenone con il nostro contributo e capacità di gestione durante il nostro percorso di proprietà a fianco di Infracapital. TDT ha conseguito una solida crescita e una buona capacità di recupero durante il recente ciclo economico, dimostrando di essere il terminal container di riferimento nel porto di Livorno e della Toscana.”