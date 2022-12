Influenza, Regione Liguria crea i "flu point" per combattere l'epidemia

La sanità ligure si prepara ad affrontare il picco dell'influenza che, sommandosi ai casi di covid, sta creando non pochi problemi agli ospedali regionali. Per questo è stato preparato e presentato in sala trasparenza il piano di sistema per la gestione del pronto soccorso durante le festività. Verranno aperti in ciascuna Asl ambulatori chiamati "flu point" per la gestione dei casi a bassa complessità legati al virus influenzale. Verranno inoltre aumentati i posti letti disponibili ma il messaggio lanciato dal professor Matteo Bassetti e dall'assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola è principalmente uno: "Se avete l'influenza anche con febbre alta per tre giorni state a casa, non prendete antibiotici e non intasate i pronto soccorso ma sentite i vostri medici di famiglia". Smentita invece l'indiscrezione di un blocco delle ferie dei sanitari. Nella Asl 1 i "flu point", che saranno sempre attivi anche nei festivi e prefestivi saranno al Ppi di Bordighera, all'ambulatorio Carli di Sanremo e al Palasalute di Imperia.

Presso la Asl 2 i point si troveranno all'ospedale di Albenga, all'ospedale di comunità di Cairo Montenotte e all'ambulatorio di via Collodi a Savona. Per la Asl 3 si troveranno al San Martino, al Gallino di Pontedecimo e al Micone di Sestri Ponente. Il "flu point" dell'Asl 4 sarà a Chiavari diretto presso l'ambulatorio sovradistrettuale di piazza Leonardi mentre al pronto soccorso di Lavagna sarà attivato il "flu fast track" con un percorso dedicato per le sindromi influenzali non covid. Infine all'Asl 5 il "flu point" si troverà a Sarzana e presso l'ospedale di Levanto. Inoltre saranno all'incirca 200 i posti letto in più attivati in tutta la regione. "Le prossime settimane saranno certamente complesse dal punto di vista della gestione degli afflussi nei pronto soccorso - ha aggiunto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - ed è per questo che abbiamo previsto su tutto il territorio degli specifici 'flu point', ambulatori per le patologie a bassa complessità legati proprio all'influenza che sta colpendo duramente anche la popolazione ligure. Ed invitiamo tutti a vaccinarsi sia contro l'influenza che contro il covid".