"Influencer marketing? No, no, non funziona così": il libro di Virginia Surace che sfida le convenzioni

GENOVA - E' in uscita il nuovo libro di Virginia Surace, "Influencer Marketing: no, no, non funziona così!". Questo libro rivoluzionario offre una prospettiva fresca e critica sul mondo dell'influencer marketing, sfatando miti e svelando le strategie più efficaci per costruire un brand autentico e di successo.

In questo lavoro illuminante, Virginia Surace demistifica il mondo dell'influencer marketing con una guida passo dopo passo per influencer emergenti e aziende che vogliono navigare con successo le sfide del marketing nei social media. Con una combinazione di consigli pratici, studi di caso e direttive normative, questo libro è essenziale per chiunque desideri sfruttare il potere degli influencer digitali per far crescere il proprio business.

Virginia Surace porta la sua esperienza nel campo per esplorare temi come la creazione di un media kit efficace, le legalità dell'influencer marketing e le tattiche per costruire una presenza digitale autentica e influente.

Il libro è disponibile ora su Amazon https://www.amazon.it/gp/product/B0D657YKTC/, LaFeltrinelli https://www.lafeltrinelli.it/influencer-marketing-no-no-non-libro-virginia-surace/e/9791222733364 , oltre a essere disponibile in oltre 4.500 librerie in tutta Italia!

Virginia Surace commenta: "Con il lancio del mio nuovo libro, 'Influencer marketing: no, no, non funziona così! Guida pratica per influencer e aziende', desidero enfatizzare un aspetto cruciale spesso trascurato nel fervore creativo dei social media: la competenza legale. Operare sui social media non è solo una questione di creatività e connessione. È essenziale, soprattutto per chi fa di questo ambito il proprio lavoro o strumento di business, comprendere a fondo le implicazioni legali che regolano queste piattaforme. Dall'utilizzo corretto degli hashtag alla gestione trasparente delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni, ogni azione online ha potenziali conseguenze legali. Il mio libro approfondisce queste tematiche, offrendo strumenti pratici e consigli per navigare con sicurezza il complesso panorama legale dei social media. È fondamentale per gli influencer e le aziende non solo attirare follower e generare engagement, ma anche assicurarsi che la loro comunicazione sia sempre trasparente, etica e conforme alle normative vigenti. L'obiettivo è duplice: proteggere sé stessi da possibili sanzioni o cause legali e costruire un rapporto di fiducia con il proprio pubblico, mostrando integrità e responsabilità. Invito quindi tutti gli influencer, i professionisti del marketing e gli operatori del settore a informarsi e aggiornarsi costantemente sulle leggi che regolano la nostra presenza online, trasformando la conoscenza in uno strumento di potere e sicurezza."

Virginia Surace, laureata in Servizi Legali all’impresa e alla pubblica amministrazione presso l’Università degli Studi di Genova, è una scrittrice e influencer affermata. Il suo format “No, no, non funziona così” è diventato virale, conquistando oltre 2 milioni di “Mi piace” su TikTok.

Con un’attenzione particolare alle buone maniere e alla mise en place, Virginia combina la sua passione per il vintage con una profonda conoscenza del Galateo e delle etichette sociali. Virginia Surace non è solo una voce autorevole nel campo dell'influencer marketing, ma anche una studiosa di buone maniere. Attraverso il suo lavoro, si posiziona come una figura di riferimento per chiunque desideri migliorare le proprie competenze sociali e professionali, promuovendo un comportamento rispettoso e raffinato in ogni contesto.

