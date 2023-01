Indagine sul Tricapodanno. La riflessione di Toti: "Non spegnerete il nostro entusiasmo"

Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, si è affidato a Facebook per esprimere il suo pensiero sull'indagine relativa all'assegnazione del Tricapodanno.

"Oggi è una di quelle giornate in cui il mio consueto entusiasmo per fare bene e cambiare la Liguria viene messo a dura prova da chi lavora solo per distruggere e mai per costruire. Ma poi prevale sempre il rispetto del patto di fiducia che ho stretto con i tantissimi cittadini che come me credono nel cambiamento radicale della nostra regione. Per questo, dopo una lunga passeggiata all'aria aperta, volevo rassicurare i liguri che non ci fermeremo! Anzi, più fanno così più andremo avanti con impegno, passione, abnegazione, entusiasmo e anche allegria, che non guasta mai. Non permetteremo che una minoranza triste si imponga sull'onesto lavoro di tanti che ogni giorno si impegnano per far brillare la nostra Liguria. Non la spegnerete mai!"