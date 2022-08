Inclusione, Pietra Ligure e Sestri Levante vincono bando turismo accessibile

Sono due i progetti vincitori in Liguria del bando per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità che attraverso il Fondo nazionale per l'inclusione delle persone con disabilità ha stanziato 1 mln e 200 mila euro per la Liguria. Una commissione composta da esperti in materia sociale e in materia relativa al turismo, ha valutato i progetti pervenuti. In base alla graduatoria sono stati ammessi al finanziamento 'Il Mare per tutti' e 'Liguria Levante Tourism4all'.

"I due progetti vincitori interpretano al meglio il tema dell'inclusione in due direzioni: quella di un turismo accessibile e quella dell'avvio al lavoro di persone con disabilità - dichiarano congiuntamente gli assessori alle Politiche Sociali e al Turismo di Regione Liguria Cavo e Berrino -. Nel Ponente ad aggiudicarsi i fondi è il progetto 'Il mare per Tutti' presentato da Pietra Ligure con i comuni di Borgio Verezzi, Finale Ligure e Loano mentre nel Levante a risultare vincitore è il progetto "Liguria levante TOURISM4ALL" presentato da Sestri Levante (comune capofila) con i comuni di Lavagna, Moneglia, Deiva Marina e Framura. In entrambi le progettualità c'è, come previsto, un coinvolgimento del Terzo Settore, un orientamento all'integrazione socio sanitaria e si va a dare risposta ad una precisa richiesta dei territori sull'accompagnamento in mare di persone disabili. Tutto dovrà concludersi entro l'estate 2024".