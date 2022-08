Incendio di Albenga, diportista ostacola operazioni Canadair: rischia reati penali e sanzioni

di Redazione

L'imbarcazione si è avvicinata sensibilmente all'area di operazione compiendo evoluzioni ad alta velocità

Un diportista che ha effettuato alcune pericolose evoluzioni vicino all'area di manovra di un Canadair impegnato nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio che brucia da giorni la collina alle spalle di Albenga adesso rischia la contestazione di alcune ipotesi di reato oltre alla sospensione della patente nautica, sono in fase di accertamento da parte della Capitaneria di porto.

I fatti sono avvenuti ieri, appunto durante le operazioni antincendio operate da Canadair: l'imbarcazione da diporto si è avvicinata sensibilmente all'area di operazione compiendo evoluzioni ad alta velocità e così facendo ha ritardato e ostacolato la delicata operazione di ammaraggio rischiando di causare un grave incidente in mare.

La guardia costiera del Circondario Marittimo di Loano-Albenga aveva emanato un avviso di pericolosità e ora individuato il presunto responsabile. A carico del diportista potrebbero essere contestate ipotesi di reato che vanno dall'inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione all'intralcio alla regolarità di un servizio di pubblica necessità. Ulteriori responsabilità amministrative, quali la sospensione della patente nautica, sono in fase di accertamento.