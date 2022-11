Incendio Cogoleto 2019, Enel Distribuzione: "Causa non può essere stata linea elettrica perché danneggiata"

Enel Distribuzione interviene sulla indagine che coinvolge alcuni suoi dirigenti per l'incendio di bosco a Cogoleto (Genova) a marzo 2019.

"Con riferimento alle notizie di stampa relative alla notifica dell'avviso di fissazione udienza preliminare a carico di alcuni esponenti di E-Distribuzione per l'incendio si fa presente che, in base a quanto accertato dalla società, le cause dell'evento non sono in alcun modo riconducili né all'esercizio della linea elettrica né tantomeno ad una non corretta attività di taglio piante, che è stata affidata a ditta specializzata".

L'udienza preliminare è stata fissata per il 30 novembre. In una nota, E-Distribuzione afferma che "la causa dell'incendio non può essere quindi ascritta alla presenza della linea elettrica che invece è risultata pesantemente danneggiata dall'evento. Tali conclusioni sono avvalorate dalle opportune verifiche peritali fatte svolgere dalla società e saranno messe a disposizione delle Autorità Giudiziaria. E-Distribuzione confida pertanto che nel prosieguo del procedimento potrà essere riconosciuta l'assoluta estraneità ai fatti della società e dei propri dirigenti". Il rogo era andato avanti tutta la notte del 25 marzo ed era stato spento la mattina seguente. Erano state sfollate 47 persone, due case andarono distrutte, ed era stata chiusa per ore l'A10. Le scuole di Cogoleto erano rimaste chiuse per due giorni.