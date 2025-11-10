Inalca punta sulla zootecnia sostenibile e l’economia circolare

Inalca guida la sfida della zootecnia sostenibile riducendo l’impatto ambientale e valorizzando materie prime e sottoprodotti. L’azienda trasforma scarti in energia rinnovabile e fertilizzanti organici, integra impianti fotovoltaici e applica pratiche di economia circolare negli allevamenti.

A Ecomondo 2025, Inalca ha illustrato il progetto quinquennale della società agricola Corticella, che prevede nuovi sistemi colturali resilienti ai cambiamenti climatici, gestione sostenibile del suolo e razionalizzazione degli input agronomici. L’obiettivo è rendere gli allevamenti più efficienti e sostenibili, rispondendo alle sfide della produzione alimentare e del clima in evoluzione.

